VM-interview afbrudt: - Homoseksualitet er en mental skade

Et interview med Khalid Salman blev afbrudt, da VM-ambassadør udtalte, at homoseksualitet er en 'mental skade'

Alle er mennesker i hele verden er velkommen til den store VM-fest i Qatar, der tager sin begyndelse om mindre end to uger. Også LGBT+-personer.

Sådan lyder den officielle melding fra VM-arrangørerne.

Det virker bare ikke troværdigt i landet, der har forbudt homoseksualitet ved lov.

I et interview med tyske ZDF tog VM-ambassadør Khalid Salman selv emnet op.

- Mange mennesker kommer til landet under VM. For eksempel så lad os tale om homoseksuelle. Det vigtigste er, at alle accepterer, at de kommer her. Men de må acceptere vores regler, sagde Khalid Salman i tv-interviewet ifølge Spiegel.

Fodbolden er blevet brikker i et ulækkert FIFA-spil. Foto: Joel Saget/Ritzau Scanpix

Så kørte interviewet ellers HELT af sporet.

VM-ambassadøren forklarede den tyske tv-station, at han fremfor alt har problemer med, at børn overværer homoseksuelle mænd, idet 'børnene så vil lære noget, som ikke er godt', sagde Salman inden han fortalte sin uforbeholdne mening om homoseksualitet.

- Det er en mental skade.

Herefter blev interviewet afbrudt af en pressemedarbejder fra VM-organisationen, skriver Spiegel.

Og så ellers velkommen til Qatar. Ikke, Peter Schmeichel, Nadia Nadim og co.?

Læs her mere om de øvrige danskere, der får lommerne fyldt af Qatar.

