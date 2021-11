VM-klage: Mistænker matchfixing

Søndagens afrikanske brag i VM-kvalifikationen mellem Ghana og Sydafrika får et efterspil.

Sydafrika har efter sit 0-1-nederlag klaget over kampens dommere og i særdeleshed det straffespark, som Ghanas anfører, André Ayew, udnyttede til at score kampens eneste mål efter 33 minutters spil.

Den tidligere FC København-profil Daniel Amartey faldt tilsyneladende meget nemt i feltet og fik tildelt et straffespark, der blev afgørende for, at Ghana gik videre i kvalifikationen, mens Sydafrika er ude.

Både Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og Det Afrikanske Fodboldforbund (Caf) bør reagere, mener Sydafrika.

- Vi mistænker kampen for at være matchfixet, og det er vores holdning, at det skal undersøges.

- Dommernes opførsel lod meget tilbage at ønske, og vi ønsker at både Caf og Fifa undersøger det, siger Tebogo Molanhte, der er direktør i det sydafrikanske fodboldforbund, Safa, til det sydafrikanske medie TimesLive.

Ghanas målscorer mener ikke, at Sydafrika har en særlig god sag.

- Det var et klart straffespark. Faktisk var der andre situationer, hvor vi kunne have fået straffespark. Vi skulle have haft to mere, siger André Ayew ifølge kickgh.com.

Ghana er ét af ti hold, der er videre til sidste fase af den afrikanske VM-kvalifikation. Her venter en endnu ukendt modstander i to playoffopgør om en billet til slutrunden i Qatar.