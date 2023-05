VM-legende er død

Mexicansk fodbold er i sorg i disse dage. Og med rette. For en af nationens helt store helte er gået bort.

Antonio Félix 'Tota' Carbajal Rodríguez gik således bort tirsdag lokal tid i sit hjem efter at have været indlagt med svigtende helbred og meget lavt blodtryk. Han blev 93 år.

Kan man ikke lige huske ham, er man tilgivet. For sidste gang, han optrådte for et internationalt publikum, var ved VM-slutrunden i 1966 i England.

Her satte han en rekord, da han vogtede målet i Mexicos tredje gruppekamp - 0-0 mod Uruguay - og dermed blev den første spiller til at optræde i fem VM-slutrunder.

Den rekord fik lov at stå i 32 år, inden den tyske legende Lothar Matthäus i 1998 matchede den bedrift. Siden er der kommet flere til. Carbajals landsmand Rafael Márquez i 2018 samt Lionel Messi og Cristiano Ronaldo ved VM i Qatar sidste år.

Flere rekorder

Det er faktisk ikke den eneste VM-rekord, Carbajal er indehaver af. Den anden er dog af lidt mere tvivlsom karakter.

For i sine i alt 11 VM-kampe for Mexico lukkede han rekordmange 25 mål ind. Det har ingen anden målmand præsteret på nær saudiske Mohamed Al-Deayea, der tangerede den rekord i 2002.

Antonio Carbajal kan dog trøste sig med, at han optrådte i Mexicos første VM-sejr, da han i 1962 kun lukkede et mål ind i 3-1-sejren over Tjekkoslovakiet.

På trods af en landsholdskarriere, der strakte sig over 17 år, nåede Carbajal kun 48 landskampe - de 11 af dem under VM.

Da han lagde handskerne på hylden, blev han i flere tempi træner i klubben Club León, hvor han også selv spillede den største del af sin aktive karriere. Han nåede også at være assistenttræner for landsholdet fra 1979-1981.