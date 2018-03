VM-lettelse: Andreas Bjelland slipper med skrækken

Det så ikke alt for godt ud, da Andreas Bjelland måtte udgå efter bare fire minutters spil af Brentfords opgør mod Millwall lørdag eftermiddag, og med det samme begyndte den kommende VM-slutrunde at rumstere i tankerne. Bjelland spillede som bekendt en nøglerolle i det centrale midterforsvar i Danmarks VM-kvalifikation.

Heldigvis er der grund til at ånde lettet op. Andreas Bjelland kan se frem til en skadespause, men VM er på ingen måde i fare for midtstopperen.

- Andreas har pådraget sig en forstrækning. Han beklagede sig før kampen over, at han havde nogle problemer med akillessenen, og han har pådraget sig en forstrækning i den region, hvilket holder ham ude et par uger. Heldigvis er det ikke så alvorligt, som vi troede, siger Brentford-manager Dean Smith ifølge klubbens Twitter-profil.

Brentford FC tabte opgøret mod Milwall med 0-1

