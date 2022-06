VM-nation nægtede at spille: 'Hvor er pengene?'

Natten til mandag nægtede Canada at spille mod Panama, fordi landsholdet er uenig med eget forbund

Nok er nok.

Det canadiske fodboldlandshold, der for første gang siden 1986 har kvalificeret sig til en VM-slutrunde, ville ikke gå på banen og spille en testkamp mod Panama søndag nat.

Det oplyste nationens fodboldforbund på Twitter.

I et åbent, fælles brev skrevet af spillerne, gør de det klart, at de er utilfredse med eget forbund og den manglende udvikling i det, siden Canada med en 4-0-sejr over Jamaica i slutningen af marts kvalificerede sig til slutrunden.

'Vi håbede, at kvalifikationen ville bringe respekt og finansielle muligheder med sig, som kunne løfte standarderne for den næste generation af spillere og ændre fodboldens status i Canada'.

'Men på trods af successen på både kvinde- og herresiden i 2021/2022 har vi ikke set forandringer. Hvor er fremskridtene? Hvor er pengene?' lyder det.

Spillerne skriver også, at de ønsker at samarbejde med forbundet, men relationen har været under pres i en længere årrække.

Konflikten går tilbage til en aftale, fodboldforbundet lavede med Canada Soccer Business i 2019, og det er indsigter i den aftale, spillerne vil have frem i lyset.

'Vi vil vide, hvem der skrev under på den her aftale, der har givet vores forbund håndjern på', lyder det videre i brevet fra spillerne, som samtidig har nedskrevet en række krav, forbundet skal rette sig efter, før de igen vil samarbejde.

Præsidenten for det canadiske fodboldforbund, Nick Bontis, forsvarede på et pressemøde aftalen med Canada Soccer Business, hvor han gjorde det klart, at samarbejdet ellers har skabt vækst.