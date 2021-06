VM-sølvvinder i EM-problemer

Kroatien og Tjekkiet dominerede en halvleg hver og endte meget passende med at spille 1-1 og dele pointene i kampen i gruppe D ved EM.

Dermed har tjekkerne fire point inden sidste gruppekamp mod England, mens Kroatien har et enkelt point inden mødet med Skotland.

Det betyder, at begge hold stadig står med gode muligheder for at kunne spille sig videre til knockoutfasen.

De kroatiske viceverdensmestre virkede metaltrætte i første halvleg, hvor spillet slet ikke flød for holdet.

Samtidig var fighterviljen heller ikke for alvor taget med ind på plænen i Glasgow, og det gav en halvleg, hvor tjekkerne var bedst.

Midtstopperen Dejan Lovren, som sad ude i opgøret mod England, blev skurken før pausen, da han i en hovedstødsduel fik smækket albuen lige i ansigtet på Tjekkiets offensive profil Patrik Schick.

Det resulterede i masser af blod fra angriberens næse og et straffespark til Tjekkiet efter assistance fra VAR. Trods blod i ansigtet gik Schick selv til bolden og satte sikkert 1-0-målet ind.

Til gengæld kom kroaterne ud som forvandlet efter et kvarters tænkepause i omklædningsrummet.

Der blev ikke holdt igen i nærkampene, da Tjekkiet og Kroatien tørnede sammen i gruppe D ved EM. Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix

Løbeviljen, intensiteten og niveauet havde fået et nøk opad. Allerede efter to minutter gav det pote.

Ivan Perisic blev sendt afsted på kanten med et hurtigt taget frispark. Han driblede ind i banen, satte sin oppasser af og klappede bolden resolut ind i det lange hjørne.

Herfra blev det en livlig kamp, på trods af at uafgjort ville holde begge mandskaber inde i turneringen inden sidste grupperunde.

Der var tilløb til mål i begge ender af banen, men som slutfløjt nærmede sig, blev det også tydeligt, at begge hold kunne leve med en pointdeling.

Lysten til at tage chancer aftog stille og roligt, og de sidste ti minutter blev noget mere rolige end de første 35 minutter af halvlegen.

Bruno Petkovic fik en stor chance i feltet kørt før tid, men hans skud blev blokeret til hjørnespark.