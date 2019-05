VM-stadion med frækt navn - kan du se hvorfor?

Et VM-stadion i Qatar har fået et særpræget tilnavn - men nu er det altså klar til brug

'Vagina-stadionet' står klar.

VM-værket er - som det første stadion, som skulle bygges op fra grunden - klar til brug, men det er stadig tilnavnet, der har genereret den største opmærksomhed.

Arkitekten bag stadionet med plads til 40.000 tilskuere hadede sammenligningen lige fra begyndelsen. Britisk-irakiske Dame Zaha Hadid, som døde af et hjerteanfald i 2016, fortalte, at han var inspireret af den arabiske sejlkultur. Stadionets udseende skulle afspejle sejlet på en såkaldt dhow.

I stedet kom det mere til at ligne en kvindes private dele.

- Det er virkelig pinligt, at de kommer op med den slags sludder. Hvad siger de? Ligner alt med et hul en vagina?, sagde han rasende, da planerne blev offentliggjort tilbage i 2013.

Åbningen af VM-konstruktionen er 16. maj, når pokalfinalen skal afvikles.

Qatar har fået massiv kritik for deres håndtering af stadion-byggerierne - og også DBU har fået på puklen for ikke at gå hårdere til værtslandet.

Al Wakrah-stadionet, som er det officielle navn, ligger lidt syd for hovedstaden Doha. Nedkølingsteknikken skulle være helt banebrydende, men det er der også brug for i ørkenlandet.

Taget kan køres af og på, og 100 ventilationsenheder sender kold luft ud, så der kan blive 18 grader på tilskuerpladserne og 20 grader på banen. VM-turneringen er dog rykket til vintermånederne for at undgå de værste varmegrader.

Qatar opbygger i alt otte stadioner og ombygger også det gamle Khalifa International Stadium for at afholde slutrunden, men med udsigt til 48 hold i 2022-udgaven kan det blive nødvendigt at få endnu et land som medvært. Med krisen mellem Qatar og nabolandende in mente kan det blive lidt af en udfordring.

