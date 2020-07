VM starter mandag klokken 11

Så kan du godt sætte et kryds i kalenderen. Og nok også ønske fri fra arbejde.

VM i fodbold i 2022, som afvikles i Qatar, bliver sparket i gang mandag den 21. november 2022... klokken 11 om formiddagen.

Det har FIFA offentliggjort onsdag, præcis to år efter Antoine Griezmann og resten af Frankrigs landshold kunne løfte det ikoniske trofæ i Rusland.

Det betyder desværre, for de fleste i hvert fald, at det ikke bliver noget med at knappe en fyraftensbajer op og sætte sig til rette i sofaen, når åbningsceremoni- og kamp ruller over skærmen i den tidlige vinter om godt to og et halvt år.

I stedet kan os tilskuere og de til den tid kvalificerede lande indstille sig på et tæt kampprogram.

Ekstravagante ser stadionerne ud. Dem af dem, der er bygget færdige i hvert fald. Khalifa International Stadium her åbnede i 2017 og skal husere bronze-kampen. Foto: Ritzau Scanpix

Mange kampe hver dag

Udover tidspunktet for åbningskampen har FIFA slået fast, at gruppekampene bliver spillet klokken 11, 14, 17 og 20, mens finalerne og de sidste gruppekampe spilles klokken 16 og 20.

Gruppespillet vil blive afviklet fra 21. november til 2. december og er planlagt således, at der spilles fire kampe om dagen i det tidsrum.

Dernæst spilles der to ottendels-, kvart- eller semifinaler om dagen stort set hver dag frem til finalen. Der er dog indlagt tre to-dages pauser frem mod finalen.

Finalen bliver spillet 18. december 2022 klokken 16.

Det bliver den på det enorme Lusail Stadium, som har plads til 80.000 tilskuere. Eller, det kommer det til, når det er bygget færdigt.

Lusail Stadium, som det så ud 20. december 2019. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Ifølge FIFA kommer de involverede stadions til at ligge så tæt, at tilskuere i princippet kan tage til flere kampe om dagen.

Og grundet datoerne skulle klimaet også være helt oplagt at spille fodbold i, hvor det havde været ulideligt varmt at gøre om sommeren i landet.

Indtil videre er det kun sikkert, at Qatars landshold kommer til at deltage ved slutrunden grundet deres rolle som værtsnation. Med knap to og et halvt år til start, er kvalifikationen endnu ikke startet. Det bliver den til gengæld i efteråret efter planen, som dog kan blive omlagt grundet situationen omkring Covid-19.

