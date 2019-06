VM-stjernens private mareridt: Derfor måtte hun kysse sin mand

Der var tvivl om Steph Houghton op til VM-slutrunden i Frankrig.

Ville og kunne Englands anfører tage med sit mandskab, når hun samtidig skulle efterlade sin syge mand hjemme i England?

Landstræner Phil Neville er stor fan af Houghton men lod hende vide, at valget selvfølgelig var hendes eget.

Steph tog med og har i skrivende stund været en afgørende faktor i holdets foreløbige succes i gruppespillet.

Senest illustreret mod Japan, som England besejrede 2-0 onsdag, hvor hun i sin 108. landskamp spillede godt i forsvaret.

Efter sidste fløjt forsvandt hun i spillertunnellen for siden at vende tilbage. Hun gik over til tribunen, fandt sin mand og gav ham et kys, inden hun klatrede op til ham.

Ifølge norske Verdens Gang, der var til stede, var det ikke til de tilstedeværende vagters udelte begejstring, men spilleren fik lov. Og så kunne de tale sammen, give hinanden et kys mere og nyde sejren et øjeblik.

Og måske er det helt ok, at netop de to får lidt længere snor.

Steph og Stephen kysser hinanden, inden hun kravler op til ham på tribunen. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG/Ritzau Scanpix

Ikke så meget fordi der er tale om den tidligere Liverpool-spiller Stephen Darby, men fordi han er alvorligt syg og sandsynligvis dør af det en dag. Og fordi det netop var derfor, at Steph Houghton overvejede ikke at tage til VM.

Stephen Darby måtte som 29-årig sidste år indstille en fin karriere i engelsk topfodbold, fordi han havde fået konstateret Motor Neuron Disease - en gruppe af forskellige sygdomme, der påvirker hjernen og nervesystemet - heriblandt ALS, der er den mest kendte motor neuron-sygdom.

Han nåede at skifte til Bolton Wanderers, inden han fik meldingen. Bare et par måneder forinden havde han sagt ja til sin udkårne.

Hendes tvivl om deltagelse ved VM kom til udtryk i et interview i foråret forud for en landskamp mod Spanien.

- Det kommer an på ham. Men lige nu har han det godt. Han er min største fan og min ultimative inspiration. Jeg er her, fordi det føles rigtigt, og fordi jeg bliver drevet af Stephen. Han ønsker, at jeg skal gøre det, fortalte hun til Daily Mail.

Darby plejer at være med, når de engelske kvinder spiller - som opbakning til sin hustru.

- Det har selvfølgelig været meget, meget hårdt for mig personligt. Jeg er altid fokuseret, når jeg er med England, selvom Stephen naturligvis er min hovedprioritet, som han altid vil være. Det ultimative for mig er at gøre ham stolt, fortalte hun til avisen.

Hun har fået lov til at skippe træninger, hvis der er brug for det. Hun kan sågar lægge sin egen træningsplan, har meldingen fra landstræner Neville været. Men Steph har insisteret på at være en del af truppen, fordi hendes mand har opfordret hende til at komme ud af huset.

'Han motiverer mig virkelig'

- Han vil have mig til at tage afsted. Han siger: Kom nu ud af huset! Han har været helt utrolig, på den måde han har håndteret det på. Han har været alt, hvad jeg vidste, han ville være.

- Han motiverer mig virkelig til at være den bedste version af mig selv. Det har været hårdt, men jeg kan helt ærligt sige, at jeg optræder for England og er fokuseret på opgaven, har hun sagt til engelske medier.

Og det er hun. Som anfører for England er Houghton efter tre sejre i gruppespillet klar til 1/8-finalerne, hvor modstanderen endnu ikke er fundet. Der bliver dog tale om en treer fra en af de andre grupper. Uanset hvad vil England være favorit, ligesom de også er i en eventuel kvartfinale, hvor de skal møde vinderen af Norge-Australien.

England vandt bronze ved VM for fire år siden og regnes blandt outsiderne til at nå VM-finalen i år.

