VM-video gik viralt: Danmark kan vinde stor pris

Når UEFA den 31. oktober afholder organisationens GROW-konference i Riga, har et dansk videoindslag mulighed for at vinde en pris.

Det omhandler mere specifikt det videosvar, som DBU og Herrelandsholdet sendte til det peruvianske fodboldforbund op til VM-slutrunden i Rusland, hvor blandt andre Christian Eriksen, Mathias Zanka Jørgensen og Henrik 'Store' Larsen bød Peru velkommen tilbage til en VM-slutrunde.

Videoen indeholdt desuden en peruviansk nyfortolkning af den danske nationalsang, 'Der er et yndigt land', opført af det DR's Pigekor, og DBU fulgte efterfølgende op med kampagnen #thefriendlygroup om VM-gruppe C, der foruden Danmark og Peru blev udgjort af Australien og de senere verdensmestre fra Frankrig.

UEFA har nu indstillet videoen til kategorien 'Engagement' ved dette års GROW Awards:

- VM-deltagelsen gav en fantastisk opbakning og dialog, både med fans og med de andre fodboldforbund. Vi er stolte over, at vores video til Peru har skabt så meget opmærksomhed, både i Danmark og Peru og nu også i UEFA. Det viser styrken i en direkte dialog mellem spillere og fans på tværs af landegrænser, udtaler kommunikationschef i DBU Jakob Høyer til det danske fodboldforbunds hjemmeside.

UEFA GROW-projektet blev oprettet i 2015 og har til mål 'at forbedre europæisk fodbold strategisk og systematisk i tæt samarbejde med de nationale forbund'

Der uddeles i alt fem priser til konferencen.

Den omtalte video kan ses eller genses nedenfor.



