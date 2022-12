Ærlig VM-spiller: Jeg tjener mindst

Der er nok ikke mange uden for Hollands grænser, der kendte til Andries Noppert før VM. Ja, for mange fodboldfans får navnet måske stadig ikke en klokke til at ringe.

Den knap to meter høje målmand kan dog trods alt kalde sig VM-kvartfinalist. Han har nemlig været førstevalget ved verdensmesterskaberne i Qatar, hvor han har taget sig af pladsen i målet i Hollands fire kampe.

Noget, der er mildest talt overraskende.

For mens størstedelen af Hollands spillere kommer fra europæiske storklubber som FC Barcelona og Ajax og kan fremvise flotte cv’er, er det ikke ligefrem tilfældet for Andries Noppert.

Som 28-årig har keeperen kun spillet 32 kampe i Hollands bedste række, hvor han spiller for midterholdet SC Heerenveen. Og det rimeligt beskedne cv gør også, at han er den ubetinget dårligst betalte spiller i Oranje-truppen, når det kommer til løn på klubplan. Det siger Noppert selv på et pressemøde tirsdag.

- Ja. 100 procent. Bare spørg folk. Det er intet problem. Det virker logisk for mig, siger den høje keeper med et grin ifølge AD.

Noppert kunne endvidere fortælle, at hollænderne brugte deres fridag mandag på at hygge sig på en luksusyacht.

- Jeg er bange for, at jeg aldrig kommer ud på sådan en båd igen. Det er sådan en luksusting. Det er ikke normalt i min verden, siger han.

Andries Noppert, 28 år, skal sammen med Holland møde Argentina i kvartfinalerne ved VM. Her skal han stå over for en af verdens allerbedst betalte fodboldspillere i Lionel Messi, der spiller i PSG.