Eriksen har besluttet sig: Kan rejse hjem midt under VM

Det danske es kan forlade VM-lejren, hvis hans første barn kommer sent til verden

VM er den største scene for en fodboldspiller, og der skal noget ekstraordinært til for at fravælge sådan en oplevelse.

Men for Christian Eriksen er der netop noget ekstraordinært under opsejling, for kæresten Sabrina Kvist Jensen er gravid med deres første barn.

Den danske verdenstjerne står til at blive far i slutningen af maj, men det kan også trække ud og altså gå ind over slutrunde i Rusland.

Eriksen har truffet en beslutning om, hvad der skal ske, hvis det kommer til det punkt.

- Jeg tager hjem til mit barns fødsel. Det ved Sabrina også godt, siger Christian Eriksen i nyeste nummer af Euroman ifølge BT.

- Jeg håber ikke, at VM og fødslen lapper over hinanden, men jeg vil ikke gå glip af mit barns fødsel.

Christian Eriksen er lige nu er på besøg hjemme på Fyn, hvor onsdag aften var til træning i fodboldklubben MG & BKs handicapafdeling.

- Det er altid pisse hyggeligt at spille med på holdet, men i år har det været svært at få det planlagt på grund af fødsel og landshold. Derfor var jeg med til at spille i dag, siger han til Fyens.dk.

Tilbage i marts fortalte Tottenham-stjernenn, at han ikke regnede med, at det ville blive en udfordring med de to store begivenheder.

- Sabrina har helt styr på det, sagde Christian Eriksen på det tidspunkt.

VM-slutrunden venter lige om hjørnet, og Danmark spiller to testkampe, før alvoren rammer - 2. juni mod Sverige og 9. juni mod Mexico.

Danmark spiller første kamp mod Peru 16. juni.

