Han skrev historie ved VM: Nu vil han ikke mere

Egyptens Essam El-Hadary nåede lige at optræde for Egypten under sommerens VM-slutrunde i Rusland, men nu siger han stop.

I en alder af 45 år stopper han på landsholdet og efterlader rekorden som VM-historiens ældste spiller. En rekord han slog under VM-slutrunden denne sommer.

Han var egentlig tiltænkt en rolle som bænkevarmer for Egypten. Men i den sidste gruppekamp startede han på banen mod Saudi-Arabien, hvor han endda reddede et straffespark.

- Efter 22 år, fire måneder og 12 dage ser jeg det som det bedste tidspunkt til at hænge mine handsker op, skriver Essam El-Hadary på de sociale medier.

Han skriver videre, at han er stolt over sine 159 landskampe. Fifa har dog kun registreret 157 landskampe.

Fik debut i 1996

På Twitter er El-Hadarys holdkammerat Mohamed Salah fuld af hæder til ham.

- En ny legende fra en stor, gylden generation forlader os, skriver Mohamed Salah.

Essam El-Hadary fik sin debut for Egypten i 1996, og har siden vundet fire Africa Cup of Nations.

Mellem 1996 og 2008 spillede han over 400 kampe for egyptiske Al-Ahly. Siden har han været lidt af en fodboldnomade og spillet i ti forskellige klubber.

Essam El-Hadary overtog VM aldersrekorden fra colombianske Faryd Mondragón. Mondragón var 43 år da han spillede under VM-slutrunden i Brasilien for fire år siden.