Hold på hat og briller: Frankrig til VM med kanon-trup

Da lodtrækningen til sommerens VM-slutrunde blev foretaget, var der ingen i hele verden, der var i tvivl om, at Frankrig var klar favorit til at vinde gruppe C, hvor de øvrige modstandere blev Peru, Australien og Danmark.

Da landstræner Didier Deschamps fredag satte navn på de spillere, der så skal med til Rusland om nogle uger, understregede den tidligere verdensmester, at han har spillerne til at indfri de forventninger - og være en seriøst kandidat til pokalen.

Også selvom han må undvære de skadede Dimitri Payet og Laurent Koscielny, der begge var store profiler ved EM på hjemmebane for et par år siden.

At Deschamps ikke har fundet plads til Anthony Martial fra Manchester United samt Arsenals spydspids, Alexandre Lacazette, fortæller nærmest det hele. Og når ja, så er der Karim Benzema, der jo slet ikke er en del af landsholdet...

Det er en relativt ung trup, hvor folk som Presnel Kimpembe og Benjamin Pavard (22 år) samt Ousmane Dembélé (21) og Kylian Mbappé (19) ikke just kan siges at være det tynde øl i truppen.

Her er den franske VM-trup:

Målmænd: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola

Forsvarsspillere: Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Benjamin Mendy, Djibril Sidibé, Adil Rami, Samuel Umtiti, Raphaël Varane

Midtbanespillere: Blaise Matuidi, N’Golo Kanté, Steven N'Zonzi, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Thomas Lemar, Florian Thauvin, Ousmane Dembélé

Angribere: Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Nabil Fékir

Didier Deschamps har også udtaget en liste over reserver, som også må siges at være stjernespækket.

VM-reserverne:

Benoit Costil, Mamadou Sakho, Kurt Zouma, Mathieu Debuchy, Moussa Sissoko, Lucas Digne, Adrien Rabiot, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder.

Sådan spilles kampene i Danmarks VM-gruppe 16. juni Frankrig-Australien i Kazan Peru-Danmark i Saransk 21. juni Danmark-Australien i Samara Frankrig-Peru i Jekaterinburg 26. juni Danmark-Frankrig i Moskva Australien-Peru i Sochi

