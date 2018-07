Nedturen er total: Kroatisk stjerne nægter at modtage VM-medalje

Nikola Kalinic nåede ikke at spille et eneste minut under VM og blev sendt tidligt hjem efter en intern konflikt. Nu afviser han at modtage sølvmedaljen, selv om Kroatien nåede finalen

VM har været et eventyr for det kroatiske landshold.

Det lille land med det store potentiale har været en af turneringens mest positive overraskelser, og selv om festen sluttede med et nederlag i finalen, har de kroatiske spillere sat et fremragende aftryk på slutrunden.

De fleste af dem, vel og mærke.

For angriberen Nikola Kalinic nåede ikke rigtigt at tage del i VM-euforien. Ja, han forlod faktisk fortællingen som en lille parentes, mens de første linjer i Balkan-eventyret tog form.

Den kroatiske landstræner Zlatko Dalic sendte Kalinic tidligt hjem fra Rusland, da han angiveligt nægtede at lade sig skifte ind i kampen mod Nigeria, der var første akt i gruppespillet.

AC Milan-profilen fortalte, at det skyldtes problemer med ryggen, men den forklaring afviste landstræneren.

Nu afviser Kalinic så til gengæld at modtage den VM-sølvmedalje, han ellers var blevet tilbudt på opfordring af flere spillere og ledere på det kroatiske landshold. Det skriver det kroatiske medie Sportske Novosti.

- Tak for medaljen, men jeg spillede ikke i Rusland,lyder ordene i afslaget angiveligt fra den 30-årige spiller.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kroatien sikrede sig landets bedste resultat ved et VM nogensinde, da sølvmedaljerne kom i hus. Foto: AP

Historien om Kalinic er ganske opsigtsvækkende. Han havde en afgørende rolle, da Kroatien spillede sig til VM efter samlet sejr i playoff-dysten mod Grækenland.

Her startede angriberen inde som ene mand på toppen i begge opgør og scorede et af de fire mål, der sikrede Kroatien billetten til VM med en samlet sejr på 4-1.

Men op til slutrunden begyndte det at gå skævt for den tidligere Premier League-spiller.

I en træningskamp mod Brasilien var Kalinic henvist til bænken, og da han fik besked på at varme op for at blive skiftet ind, opstod akkurat samme problem, som tilfældet skulle vise sig at være i Rusland.

Angriberen afviste at følge landstræner Dalics ordre med rygproblemer som årsag. En undskyldning, der gik igen og også blev brugt under en træning forud for turneringen. Det skriver Daily Mail.

Så da Kroatien ankom til VM, var Kalinic ikke længere i startopstillingen, men i stedet udset en rolle som joker.

Men det eneste sted, han nåede at checke ind, var i lufthavnen.

Anderledes gik det som bekendt holdkammeraterne, der gik helt til finalen, inden de mødte den franske mur og måtte tage til takke med sølvmedaljerne.

Guld-træneren afslører kæmpe strid: Vil ikke tale med fransk VM-helt

Se også: Kroatiske VM-helte laver skandale - fester med fascist

Se også: Kvinde ’stjal’ VM-medalje for åben skærm: Her er forklaringen

Den store keeperkabale: Sådan ender Schmeichel i Chelsea

Kroatisk VM-helts store tragedie: Så sin ven dø på banen