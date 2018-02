Riddersholm tæt på nyt 'job'

Den tidligere mestertræner i FCM- og AGF skal være ekspertkommentator for TV 2 under VM-slutrunden til sommer

Han har været arbejdsløs siden 30. september sidste år, da han blev fyret i AGF efter 5-1 sejren over Helsingør.

Men nu har Glen Riddersholm udsigt til et midlertidigt job.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal han være ekspertkommentator for TV 2 under VM-slutrunden til sommer i Rusland.

Den tidligere mestertræner i FC Midtjylland skal mindst tre uger til Rusland for at kommentere for TV stationen under VM-slutrunden.

Glen Riddersholm skal – ifølge Ekstra Bladets oplysninger - danne kommentatorpar med Jonas Nyhøj, der ikke tidligere har kommenteret ved en VM-slutrunde.

Kommentatorparret skal rejse rundt og kommentere udvalgte kampe. TV 2 vil have to kommentatorpar under VM-slutrunden, hvor Thomas Kristensen og Thomas Sørensen ventes at blive det par, der skal kommentere, når TV 2 sender Danmarks kampe. DR og TV 2 skal dele Danmarks kampe under slutrunden. Og det er endnu ikke afklaret, hvordan de to tv-stationer fordeler kampene mellem sig.

Glen Riddersholm er stadig på lønningslisten i AGF frem til 30. juni i år, så han skal også have afklaret med sin tidligere arbejdsgiver, at lønudbetalingen skal stoppe to uger før, så han midt i juni kan påbegynde ’jobbet’ som ekspertkommentator på TV 2.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Glen Riddersholm. Frederik Lauesen, der er sportschef på TV 2, har heller ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelser.

Se også: Riddersholm taler efter fyring: Derfor gik det ikke i AGF

Se også: Afsløring: AGF ventede kun på grønt lys - hemmelige samtaler med David Nielsen

Se også: AGF-direktør: Pilen peger på Glen - ikke ledelsen

Se også: Duncan raser mod AGF: Det er en skandale!