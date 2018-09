Russer invaderede VM-finalen: Nu er han indlagt - forgiftet

Pyotr Verzilov har det ikke godt.

Han er indlagt på Bakhrushin-hospitalet i Moskva – på det toksikologiske afsnit. Sandsynligvis fordi han er forgiftet.

Det er ikke sluppet ud, præcis hvor slemt det står til med det 30-årige medlem af Pussy Riot, hvis ansigt gik verden rundt i juli, da han og flere andre medlemmer af punkrockgruppen invaderede banen i Moskva under VM-finalen i fodbold.

Men skal man tro de få røster, der har givet lyd fra sig, går det ikke godt.

Ifølge netavisen Meduza blev Verzilov indlagt tirsdag aften, efter han havde været i retten for at overvære et retsmøde med et andet medlem af gruppen, Veronika Nikulshina, der samtidig er hans hustru.

- Først fik han problemer med synet og siden med at gå, fortæller Nikulshina til mediet.

- Da ambulancen ankom, svarede han på alle spørgsmålene, at ’nej, jeg spiste ikke noget, tog ikke stoffer’. Han fik det hele tiden værre og begyndte at få kramper. Han faldt hen og kunne ikke længere genkende mig, fortæller hun.

Angiveligt forsøgte Verzilovs mor at besøge ham onsdag, men hun måtte ikke for personalet. Det er heller ikke blevet oplyst fra hospitalets personale, hvordan han har det – eller hvordan prognoserne er.

- På hospitalet sagde de, at de ikke må udtale sig. De sendte hende væk og var ubehøvlede. De sagde, at de ikke kunne lukke hende ind. De sagde, at de ikke må sige noget om hans tilstand, før han selv underskriver papirerne. Men han er bevidstløs, fortæller Nikulshina til Meduza.

I alt løb fire Pussy Riot-medlemmer på banen den aften i Moskva. De endte alle med at få 15 dages fængsel.

Et tredje medlem af Pussy Riot, Nadjezjda Tolokonnikova, der i 2012 fik to års fængsel for sin optræden i en katedral i Moskva, skriver på Twitter:

- Pyotr er i intensiv behandling, kan være blevet forgiftet. Er på toksikologisk afdeling i en meget alvorlig tilstand.

