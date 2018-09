Læger bekræfter: VM-baneløber forgiftet med vilje

Lægerne på et hospital i Berlin, der behandler Pjotr Versilov - et medlem af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot - siger, at det er meget sandsynligt, at han er blevet forgiftet i sit hjemland.

Han og andre medlemmer af Pussy Riot blev anholdt i to uger, efter at de i sommer under finalen i VM i fodbold i Rusland sprang ind på banen i politiuniformer.

Pyotr Verzilov blev fløjet til behandling i Berlin lørdag aften, efter han havde været til stede ved en retshøring i Rusland torsdag, hvorefter han pludselig fik det meget dårligt.

Pyotr Verzilov under en retshøring i Moskva 23. juli. Foto: Pavel Golovkin/AP

Lægerne fra Charité-hospitalet i Berlin, der behandler den russisk-canadiske aktivist, udtalte under et pressemøde tirsdag, at han efter alt at dømme er blevet forgiftet.

Det begrundede de dels med, at der ikke var nogen anden logisk forklaring på Verzilovs tilstand, men også med symptomer som pludselige synsproblemer og gangbesvær.

Kai-Uwe Eckhardt, direktør hos Charite-hospitalet, ville ikke udelukke, at den 30-årige russiske aktivist havde forgiftet sig selv, men forklarede, at det ville være meget usandsynligt. Foto: Michael Sohn/AP

De mystiske symptomer fik også de øvrige tre medlemmer af gruppen Pussy Riot til at mistænke, at deres kollega var blevet forgiftet.

I forbindelse med pressemødet tirsdag meddelte lægerne, at Verzilov er i intensiv behandling, men udenfor livsfare.

De forklarede desuden, at Verzilovs symptomer indikerer en forstyrrelse af det nervesystem, der regulerer kroppens indre organer.

Det kom også frem, at det endnu ikke har været muligt for lægerne at fastslå, hvilket stof Verzilov efter alt at dømme er blevet forgiftet med.

Den indlagte aktivist er en kendt modstander af det russiske styre i Kreml og har været engageret i protestbevægelsen i mere end et årti.

Nadezhda Tolokonnikova, Verzilovs ex-kone og medlem af Pussy Riot, postede en video på Twitter lørdag, hvor hun dokumenterede Verzilovs ankomst til Tyskland.

