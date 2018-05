Scorede mål på samlebånd ved VM: Vi har ikke en chance!

Onsdag satte den engelske landstræner, Gareth Southgate, navn på de 23 udvalgte, der skal repræsentere England til VM i Rusland.

Selv om truppen tæller store Premier League-navne som Harry Kane, Raheem Sterling og Dele Alli, så er forventningerne for en gangs skyld skruet alvorligt ned i fodboldens hjemland.

I hvert fald hvis man spørger BBC's fremmeste ekspert til VM-slutrunden Gary Lineker, der selv blev topscorer ved VM i Mexico i 1986.

- Det er bare at afskrive England med det samme. Man ved aldrig, hvad der kommer til at ske i en lang turnering, men hvis vi skal være realistiske, så har vi ikke en chance. Vi har ikke nok verdensklassespillere, så lad os glemme alt om at England kan vinde VM, lød det fra Gary Lineker, da BBC fremlagde sin sendeplan for VM, inden Gareth Southgate udtog sit hold.

Gary Lineker har før taget fejl i sine forudsigelser. Bl.a. da Leicester vandt Premier League og Lineker måtte lave tv kun iført shorts. Foto: BBC/PA

Legenden Lineker er derimod ikke i tvivl om, at fremtiden ser lys ud for engelsk landsholdsfodbold, når først man er kommet over VM-slutrunden i Rusland.

- Om fire år vil England være en magtfaktor i international fodbold. Det er der ingen tvivl om, når man ser på talentmassen på vores U17, U19 og U20-hold. Men lige nu har vi ikke klassen, og derfor bør Southgate sørge for at udtage spillere, som kan få erfaring og bygge på til fremtiden.

- Udtag unge spillere som Ruben Loftus-Cheek, Ryan Sessegnon og Trent Alexander-Arnold for at give noget erfaring. Så er jeg sikker på, England vil blande sig om fire-seks år, sagde Gary Lineker.

Landstræner Gareth Southgate lyttede delvist til Linekers råd, da han udtog både Chelseas Ruben Loftus-Cheek og Liverpools Trent Alexander-Arnold til den endelige trup. Fulhams stjerneskud Ryan Sessegnon må dog blive hjemme i denne omgang.

England endte sidst i sin gruppe ved VM i Brasilien efter Italien, Uruguay og Costa Rica, mens englænderne røg ud af EM-slutrunden i ottendedelsfinalen mod Island.

Se hele den engelske landsholdstrup herunder:

