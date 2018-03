VM i narko: Fans må tage hårde stoffer med til Rusland

De fodboldfans der rejser til Rusland for at se VM i fodbold til sommer kan medbringe narkotika, der normalt er ulovligt i landet, hvis de har recept til at bruge det.

Den russisk-ledet Eurasian Economic Union (EAEC) tillader rejsende at medbringe de stoffer, som de har brug for, hvis de kan fremvise dokumentation for det på russisk eller engelsk. Samtidig må antallet af medbragte stoffer ikke overstige det antal, man har behov for ifølge sin recept.

Det skriver det russiske medie Izvestia, der oplyser, at listen over de stoffer, der er tilladt at tage med ind i Rusland, blandt andet inkluderer kokain, cannabis og heroin.

Ruslands VM-komite fortæller, at det kommer til at være op til det enkelte politi, der er til stede ved de stadions, hvor der spilles VM, at tjekke gyldigheden af recepterne.

- Reglerne vil blive håndhævet af sikkerhedsstyrkernes officerer ved kontrolposterne omkring VM-stadionerne. De vil operere inden for rammerne af Ruslands lovgivningen og reglerne for tilskuernes adfærd på stadion, fortæller komiteen til Izvestia.

Ifølge FIFA's regler kan russiske- og udenlandske fans medbringe op til syv forskellige medikamenter til stadion, men ikke mere end en pakke af hver, medmindre der står andet på ens recept.

Sundhedsmyndighederne er ikke begejstrede

Foruden en gyldig recept skal man angive til det russiske toldvæsen, hvilke stoffer man medbringer, inden man rejser ind i landet.

I det russiske sundhedsministerium er Yevgeny Bryun, som er Ruslands førende narkospecialist, ikke begejstret for, at det bliver muligt at importere narkotika, selvom han vurderer, at der ikke er særlig stor chance for, at stofferne vil blive solgt videre i landet.

- Der er ingen risiko for at, det kommer til at flyde med stoffer. Men bare tilstedeværelse af mennesker der frit bruger marihuana, er propaganda til fordel for legalisering af stoffer. Det er dårligt. Jeg tror ikke at folk, der kommer til mesterskabet, vil sælge marihuana, men jeg er alligevel chokeret over, at de får lov.

I Moskva skal en række sygeplejersker igennem særlig træning, for at være klar til at hjælpe de mennesker, der er har behov for at tage stoffer, hvis der skulle gå noget galt.

Mens det for nogle bliver nemmere at få tage narkotika i Rusland, så bliver det anderledes svære at finde alkohol. Salget af øl, vin og spiritus vil nemlig være begrænset under VM.

