VM-tabere i smuk gestus: Giver svimlende formue til fattige børn

Kroatien vandt ikke VM, men modtagelsen i Zagreb kunne få enhver til at tro, at det faktisk var de ternede Balkan-drenge, der havde trukket sig sejrrigt ud af finalen mod Frankrig.

Sølvmedaljerne blev luftet foran de mange fremmødte fans, men sølvtøjet er ikke det eneste, Kroatien vandt ved VM. Andenpladsen har også sikret spillerne godt 23 millioner euro - 171,5 millioner danske kroner.

De penge ryger dog ikke i spillernes egne lommer. De har nemlig ganske sympatisk valgt at donere hver en øre til velgørenhed til fordel for børn, der er knap så godt stillet. Blandt andet så de får mulighed for at komme på sommerferie.

- Hele holdet fortæller, at de vil donere deres præmier fra verdensmesterskabet i Rusland til en forening for kroatiske børn. Den her forening vil stå for finansieringen af sommerferie for de børn, der aldrig har set Adriaterhavet. Det kroatiske fodboldlandshold er sammen med det kroatiske folk, og vi vil gøre gøre, hvad vi kan for at hjælpe udover vores sejre. Alle kroatiske børn vil få muligheden for at få mindst syv dage ved den kroatiske kyst. Det er det mindste, vi kan gøre, for de mest udsatte, skrev Kroatiens landstræner, Zlatko Dalić, mandag via Facebook.

Her langede han også langede hårdt ud efter landets politikere.

- Jeg beder politikere og andre repræsentanter fra myndighederne, der har været med til at lede folket ind i et helvede af elendighed, fortvivlelse og fattigdom til at holde sig væk fra det kroatiske landshold. I er ikke velkomne i vores omklædningsrum, vi vil ikke have taget billeder sammen med jer eller have noget med jer at gøre. Det er jer, der har gjort det kroatiske folk til det fattigste i Europa. Vi har børn, der aldrig har set havet, selvom Kroatien har mere end 1000 kilometer kystlinje. Vi har børn, der går sultne i seng, fordi deres forældre er arbejdsløse og ikke har noget mad at give dem, skriver han blandt andet.

- De folk, der har gjort det mod vores land er ikke velkomne. Respekter venligst vores beslutning og lad være med at gå i landsholdstrøjen eller bruge vores succes til at promovere dig selv, så du underminerer værdien af vores arbejde.

Kroaterne er ikke de eneste, der har været gavmilde med deres VM-gevinst.

Franske Kylian Mbappé har også åbnet pengepungen til fordel for handicappede børn.

