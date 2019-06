VM's model- og måldronning lægger sag an mod sit eget forbund

Alex Morgan kæmper både på og uden for banen, hvor hun bliver kritiseret for at juble for meget – og har stævnet forbundet for bevidst kønsdiskriminering

Hun er VM’s ukronede dronning. Endnu. Alex Morgan kan sagtens ende øverst på podiet sammen med det amerikanske landshold, når kvindernes VM når den sidste dag i Frankrig.

Den 29-årige angriber er en fighter både på og uden for banen. Hun og kollegerne har én gang vundet en sag over sit eget forbund, og mens VM spilles, er USA’s landshold paradoksalt nok involveret i en ny sag om forskelsbehandling af kønnene med deres egne ledere.

På banen går det også forrygende – men ikke uden ballade. Da USA forleden smadrede Thailand 13-0, scorede Alex Morgan hele fem gange, og hver en scoring blev fejret efter alle kunstens regler. Det medførte voldsom kritik – især fra Canada…

Her mente en del kommentatorer, at det måske var lige til den overdrevne side også at fejre scoringen til 13-0 med nærmest koreograferet jubeldans, som havde holdet scoret det afgørende mål i en finale!

Alex Morgen jubler efter scoringen til 1-0 mod Thailand. Senere nettede hun også til 5-0, 8-0, 10-0 og 12-0 i kampen, og livet blev tungt for thai-keeperen Sukanya Chor Charoenving. Foto: Lionel Bonaventure/AFP/Ritzau Scanpix

Den amerikanske opførsel blev dømt ’uden klasse’ og ’manglende respekt’ for en modstander med en målmand, der var så lille, at hun dårligt ville kunne hoppe op til overliggeren i et håndboldmål…

Kritikken preller fuldstændig af på Alex Morgan.

- Det er mål, jeg har drømt om at score hele mit liv. Jeg havde aldrig forestillet mig, jeg ville komme til at lave fem mål for mit land i et VM, forklarer hun ifølge The Telegraph og tilføjer, at hun ikke har tænkt sig at kaste sig ud i et verbalt slagsmål med nogen desangående.

- Jeg vil være glad, mens jeg ignorere hver og en af de kommentarer, siger Alex Morgan, der i øvrigt takkede og trøstede hver og en af de thailandske spillere efter kampen. Også målmanden Sukanya Chor Charoenving, der trods alt ifølge officielle målinger rager 165 cm i vejret.

Alex Morgan har ti millioner følgere på Instagram og Twitter, hun var på forsiden af Time Magazine for nylig, og på græsset går det også helt fornuftigt. Hun har vundet OL-guld i 2012, VM-guld i 2015 og styrer benhårdt mod topscorertitlen denne gang.

Alex Morgan i civil under et fotoshoot i marts i Beverly Hills. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix

Den næste kamp er mod Chile i eftermiddag kl. 18. På længere sigt handler det om retssagen mod forbundet, hvor 28 spillere afleverede en stævning på kvindernes internationale kampdag med begrundelsen, at spillerne er udsat for forsætlig kønsdiskriminering.

- Vi skal være rollemodeller for den kommende generation, siger hun.

Spillerne harcelerer over, at de for at vinde 20 venskabskampe får 100.000 dollar hver, mens spillerne på herrelandsholdet får næsten tre gange så meget, selv om de skulle tabe samtlige 20 kampe.

I 2016 vandt hun og fire andre spillere en sag om løn-diskriminering mod US Soccer Federation og fik efterfølgende en forbedret overenskomst med forbundet. Deres begrundelse dengang var, at de kun fik en fjerdedel af mændenes løn, selv om kvindelandsholdet genererede for 20 mio. doller flere indtægter pr. år.

Personligt hænger økonomien sammen. Alex Morgan høster skønnet 450.000 dollar (ca. tre mio. kroner) i løn for knokleriet i Orlando Pride og for landsholdet, dertil kommer tre mio. dollar (små 20 mio. kr.) for at stille sig kommercielt til rådighed for bl.a. Nike, Coca Cola og Panasonic.

