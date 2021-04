Voldsom reaktion efter dansk røvfuld

En afstemning på et stort østrigsk medie viser, at opbakningen til Østrigs landstræner, Franco Foda, ligger på et meget lille sted efter 0-4-nederlaget til Danmark

Vandt Danmark, fordi de var gode, eller fordi Østrig var dårlige?

Det kommer meget an på, hvem man spørger, og hvis man spørger brugere af det store østrigske medie Sport24, så var det, fordi Østrig var dårlige.

En brugerundersøgelse på mediet viser, at 66 procent ikke mener, at landstræner Franco Foda er den rette mand ved roret.

0-4 nederlaget til Danmark var det største hjemmebanenederlag i historien for det østrigske landshold.

Udover nederlaget til Danmark er Østrig startet VM-kvalifikationen med en 3-1 sejr over Færøerne og et 2-2 resultat mod Skotland.

Franco Foda fandt sin overmand i Kasper Hjulmand. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

I artiklen, der ledsager artiklen, vejer Sport24 argumenter for og imod Foda op imod hinanden.

'I de 270 minutter mod Skotland, Færøerne og Danmark var kun 30 af dem respektable', skriver mediet under overskriften 'Foda er den forkerte, fordi ...'

I den gode kolonne nævnes det, at tyske Foda har et pointsnit per kamp på over to, siden han overtog i 2018.

Bliver han ikke fyret inden, får Franco og Østrig muligheden for at viske nederlaget til Danmark væk ved EM til sommer, hvor de er i gruppe med Holland, Ukraine og Nordmakedonien.

Danmark og Østrig mødes først igen til oktober, hvor Danmark har hjemmebanefordelen VM-kvalifikationen.

