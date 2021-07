Voldsomme tal: Fantastisk EM-debutant

Atalantas sportsdirektør, Gabriele Zamagna, kan godt klappe sig selv på skulderen.

For han udviste rettidig omhu, da han kort før jul hentede Joakim Mæhle for ca. 89 mio. kr. i belgiske Genk.

Den 24-årige danske back har været en af ikke bare Danmarks, men hele EM's mest iøjnefaldende spillere og er ikke længere en mand, der kan hentes for lige under 100 mio. kr.

Prisen på Mæhle har taget et ordentligt hug opad de seneste uger, og tallene bekræfter, hvad øjet har set: Mæhle har været i særklasse på backen.

Fodboldsitet The Analyst har taget den gennembrudsstærke dansker under lup før semifinalen mod England, og tallene viser, hvor vigtig den højrebenede venstre wingback er for Danmark.

Joakim Mæhle er den blandt alle backer og wingbacker, der har haft bolden flest gange og løbet flest meter med den.

I alt har Mæhle løbet 1279 meter med bolden, og de 977 af dem har været fremad. Begge dele giver ham en førsteplads på sin position ved EM.

Der sker noget, når Mæhle får bolden.

Når han har drevet bolden frem, har det seks gange resulteret i, at han selv kunne afslutte. Tre gange har han skabt en chance til en anden.

Det er også mest ved EM blandt backer.

Selv når kampen er slut, fortsætter Joakim Mæhle med at løbe. Her fejrer han sejren over Wales. Foto: Lars Poulsen

Med 52,6 tilbagelagte kilometer er Atalanta-spilleren den dansker, der foreløbig har løbet længst under slutrunden, og han indgår i flere af de oftest benyttede offensive kombinationer på det danske hold.

Særligt hans sammenspil med Martin Braithwaite og Pierre-Emile Højbjerg er noget, som England vil have fokus på.

Den 24-årige nordjyde har været direkte involveret i scoringer i de tre seneste kampe, og hans oplæg til Kasper Dolberg mod Tjekkiet kan meget vel ende med at blive slutrundens smukkeste assist.

Også andre højrebenede spillere har imponeret i venstre side. Særligt den nu skadede Leonardo Spinazzola har været en fornøjelse at følge for Italien.