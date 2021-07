Voldsomt angreb: - UEFA gør brug af stikkere

UEFA gør brug af stikkere på tribunerne under EM.

Det er påstanden fra Ungarns udenrigsminister, Péter Szijjártó, som på Facebook reagerer på den straf, som det ungarske fodboldlandshold blev idømt af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) fredag.

Straffen falder på grund sager om blandt andet homofobiske bannere, abelyde og diskriminerende tilråb på tribunerne på stadion i Budapest og München.

- Det lader til, at UEFA gør brug af stikkere, som ikke laver andet end at skrive rapporter om, hvad der bliver sagt (eller ikke sagt) blandt tilskuerne.

- Ligesom i kommunismen: Beviser er ikke nødvendige. Stikkerens beviser er nok, skriver Péter Szijjártó blandt andet ifølge AFP.

Ungarn skal ifølge dommen spille sine næste to hjemmekampe i UEFA-regi uden tilskuere og desuden betale en bøde på omkring 750.000 kroner.

Den ungarske udenrigsminister påpeger, at Uefa ikke har straffet, at 'en tysk fan løb på banen og provokerede' spillerne under den ungarske nationalmelodi inden kampen mellem Ungarn og Tyskland. Den tyske fan bar på et regnebueflag.

Han fremhæver også det laserlys, som Danmarks målmand Kasper Schmeichel fik i hovedet i semifinalen mod England som en ustraffet episode. England har dog lørdag fået en samlet bøde på 223.000 kroner for laserlyset, buhråb og pyroteknik.

- Men fordi man har et fyldt stadion med glæde og en fantastisk atmosfære, bliver man straffet og skal lukke sit stadion.

- Komitéen, der har taget den beslutning, er patetisk og fej. De bør skamme sig, skriver Péter Szijjártó.

Blandt andre Frankrigs stjerneangriber Kylian Mbappe måtte angiveligt finde sig i abelyde, når han havde bolden i holdenes 1-1-kamp i Budapest under EM.