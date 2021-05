Vragede stjerner får overraskende comeback

Thomas Müller og Mats Hummels er igen inde i varmen på det tyske landshold.

De to rutinerede spillere skal med det tyske landshold til EM. Det siger landstræner Joachim Löw, der onsdag har sat navne på de 26 spillere, der skal til EM.

Müller og Hummels var med til at vinde VM med Tyskland i 2014, men efter et katastrofalt VM i 2018, hvor holdet røg ud i gruppespillet, og skuffende Nations League-resultater påbegyndte Löw i 2019 et generationsskifte.

Her sendte han til manges overraskelse Mats Hummels, Thomas Müller og Jérôme Boateng ud af landsholdstruppen.

Mens Müller og Hummels nu er tilbage, er Boateng stadig ikke en del af truppen.

31-årige Müller har spillet en strålende sæson for Bayern München, hvor det er blevet til 11 mål og 18 assister for mesterholdet alene i Bundesligaen.

Og Hummels har haft stor succes i Borussia Dortmund-defensiven.

Tyskland er havnet i en hård EM-gruppe med de forsvarende europamestre fra Portugal, de forsvarende verdensmestre fra Frankrig og Ungarn. Tyskland spiller alle sine tre gruppekampe i München.

Den tyske EM-trup:

Målmænd: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp.

Forsvarsspillere: Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Günter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Niklas Süle.

Offensive spillere: Emre Can, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Thomas Müller, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Leroy Sané, Kevin Volland, Timo Verner.