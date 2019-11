Vraget af DBU: Hareide er den bedste i 50 år

DUBLIN (Ekstra Bladet): Åge Hareide kunne godt stille op for en tandpasta-reklame.

Nordmanden har let til smil. Det store brede med hele tandsættet.

Sådan var det også, da han stillede op forud for Danmarks skæbnekamp mod Irland. En kamp, der definerer om Danmark kommer direkte til EM eller skal ud og spille Nations League til foråret i jagten på en EM-billet.

Den glade, smilende og runde nordmand i en afslappet stund, selv om det er alvorligt, det der skal foregå på Aviva Stadium mandag aften.

På tre et halvt år har Åge Hareide ikke bare genrejst det danske landshold. Han er blevet den ’bedste’ danske landstræner de seneste 50 år, når man dykker ned i statistikkerne.

Hverken Rudi Strittich, Kurt Nielsen, Sepp Piontek, Richard Møller Nielsen, Bo Johansson eller Morten Olsen kan måle sig med det, som den 66-årige nordmand har præsteret med Danmark de seneste tre et halvt år.

En eftertænksom Åge Hareide på søndagens pressemøde forud for mandagens skæbnekamp mod Irland. Foto: Lars Poulsen.

Bedst på flere fronter

Godt nok vandt Richard Møller Nielsen EM-titlen i 1992. En enkeltstående og imponerende bedrift, men når man dykker ned i statistikken, overgår han ikke nordmanden bedrifter på flere områder. Richard Møller står med et pointsnit på 1,89, hvilket er næstbedst.

Åge Hareide har det højeste pointsnit – 1,95 pr. kamp.

Han har den stærkeste defensiv – 0,60 mål imod pr. kamp.

Og så har han den bedste offensiv 1,95 mål pr. kamp.

Og så kan han fremvise en statistik med 33 kampe uden nederlag.

I 1496 dage har det danske landsholdet ikke tabt en fodboldkamp. Og nu står han på tærsklen til at kvalificere til Danmark til den anden slutrunde i træk.

- Det betyder utrolig meget for mig, hvis jeg kan blive den danske landstræner med det højeste pointsnit. Jeg er et menneske, der er drevet af, jeg vil vinde for enhver pris. Jeg vil gå langt for at nå mit mål.

- Jeg var ikke verdens bedste fodboldspiller, men jeg kom til England og hele mit liv har handlet om vejen til at vinde. Jeg vil være den bedste, forklarer Åge Hareide.

Simon Kjær og Åge Hareide har et meget tæt samarbejde. Landsholdsanføreren mener, at nordmanden har skabt noget unikt med den måde, han har gjort landsholdet til en sportslig succes på tre et halvt år. Foto: Lars Poulsen.

Har skabt noget unikt

Nordmanden viste sig at være det helt rigtige at få ind på landsholdet i begyndelsen af 2016. Landsholdet var kørt mentalt træt i samarbejdet med Morten Olsen.

Der kom en rundere nordmand ind ad døren. En mand, der skabte en mere afslappet stemning i et ambitiøst elitemiljø, hvor frihed under ansvar for den enkelte blev nøgleordene på rejsen mod nye mål.

Spillerne må godt have besøg på spillerhotellet, de må godt, når de har ’fri i landsholdslejren’, gå en tur på café, men de må ikke træde ud fra fællesskabet eller bryde kollektivets regler. Så falder Hareides hammer.

- Jeg synes, Åge har skabt noget unikt med det sammenhold og fællesskab, han har bygget op på landsholdet.

- Jeg vil sige det sådan: Han har meget stor ære af, at landsholdet er i den position, som vi befinder os i nu, mener anfører Simon Kjær, der ikke er meget for at forholde sig til beslutningen om at skifte landstræner.

- Det er DBU’s beslutning. Det må vi respektere. Men der hersker slet ingen tvivl om, at hele spillertruppen står bag Åge. Vi er meget glade for ham, pointerer han.

Landstræner Åge Hareide i en stille stund på Aviva Stadium forud for mandagens afgørende kval-kamp mod Irland. Nordmanden har ingen grund til at hænge med hovedet. Han kan fremvise stærke statistikker: Han er den bedste landstræner de seneste 50 år, når det gælder pointsnit, mål imod Danmark og scorede mål.

Lytter til spillerne

Netop anfører Simon Kjær er en af dem, som landstræneren ofte tager med på råd.

Hareide har altid været en træner, der hellere spørger én gang for meget frem for at træffe en forkert beslutning på forhånd. Oftest er det Simon Kjær, han diskuterer planerne med, men resten af spillerrådet – Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og Thomas Delaney – er også involveret i større beslutninger omkring landsholdet.

Da han i marts 2016 trådte ind ad landsholdets dør, var det med ambitionen om at spille med et tre mandsforsvar, fordi Danmark havde så mange stærke midtstoppere.

Det gik en kortere periode, men så lyttede han til sin spillere, der var mere trygge i et fire mandsforsvar.

Nogle vil kalde ham en svag leder, der giver efter for spillerne. Andre kalder det en moderne leder, der tager sine medarbejdere med på råd i håbet om at få det bedste udbytte til sidst.

Sådan har de danske landstrænere gjort det.

Fik gang i Eriksen

Udover den ekstreme vindermentalitet er Hareides største triumf formentlig det faktum, at han fik Eriksen til at stråle.

Han fik Danmark til at spille langt mere direkte og med Eriksen i en fremskudt position, hvor han fik front mod modstandernes mål og kom tættere på, så han kan afslutte.

Da nordmanden startede, havde Eriksen i 57 kampe blot scoret seks mål. Nu har kreatøren scoret 25 gange i de 37 kampe, han har spillet under Åge Hareide.

Hareide: Det er dumt, Bendtner

Træd ikke uden for fællesskabet

DUBLIN (Ekstra Bladet): Landstræner Åge Hareide kan godt virke som den glade, runde ’morfar-type’, men tag endelig ikke fejl af den joviale nordmand.

Han har et glødende temperament, og det kan sagtens slå gnister, hvis en spiller træder uden for kollektivets regler eller ikke indordner sig på de præmisser, som han opstiller.

Der er der flere eksempler på.

Riza Durmisi og Pierre-Emile Højbjerg her sammen med landstræner Åge Hareide. Højbjerg var ude af holdet i to år, efter han spillede for sig selv og derved satte sig over kollektivet. Durmisi har blot spillet 23 minutter, siden han leverede en svag defensiv præstation og kostede en scoring mod Rumænien i oktober 2017. Foto: Lars Poulsen.

Pierre-Emile Højbjerg oplevede det efter landsholdets seneste nederlag – 0-1 mod Montenegro i oktober 2016. Han var efterfølgende ikke i landsholdstruppen i to år.

Hareide mente, at Højbjerg spillede for sig selv og ikke bidrog nok til kollektivet i opgøret, hvor han også blev flået ud efter en times spil.

Daniel Wass var ude af landsholdsregi i mere end to et halvt år – fra november 2016 til sommeren 2019. Det var han, fordi han meldte afbud til en træningsturnering i Japan, og siden kom han ikke hjem til en landskamp, hvor det blev meldt ud, han var skadet. Wass og DBU var i en strid, fordi Valencia-spilleren mente, at han var blevet opfattet som illoyal.

Riza Durmisi er et tredje eksempel. Han har ikke været på landsholdet siden marts 2018. Landstræneren var tydeligvis utilfreds med backens defensive disciplin i 1-1 kampen mod Rumænien i 2017. Her var han impliceret i udligningen, og siden den kamp har han kun fået 23 minutter i landsholdsregi.

I øjeblikket er han uaktuel af andre årsager, fordi han slet ikke indgår i planerne i Lazio. Han har således ikke spillet ét eneste minut i denne sæson.

