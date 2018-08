Vraget igen af Åge: - Jeg kommer ikke til at sige nej til landsholdet

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Landstræner Åge Hareide var torsdag på plads i Parken, da FC København sendte CSKA Sofia ud af Europa League.

Her kunne landstræneren konstatere, at Andreas Bjelland i hvert fald ikke fejlede noget fysisk, men FCK-forsvarerens præstation var tilsyneladende ikke nok til at overbevise Hareide om, at han skulle udtages til landsholdet.

Bjelland var ellers en helt central del af Hareides planer i VM-kvalifikationen, men han blev - med en skade som forklaring - sorteret fra, lige inden turen gik til Rusland.

Og den 30-årige FCK’er var ikke med, da nordmanden mandag udtog sin første landsholdstrup efter VM. Vragede Bjelland er stadig vraget.

- Det er ikke noget, jeg bruger så meget energi på at tænke over.

- Det er der ikke plads til lige nu, hvor jeg har rigeligt at se til her med kampe på banen og rigeligt at se til uden for banen, siger Andreas Bjelland til Ekstra Bladet.

Han er ellers kommet godt i gang i sin nye klub og er allerede noteret for otte kampe i den hvide trøje. Men det har tilsyneladende ikke været nok til at overbevise Hariede.

Det er et stykke tid siden, at Andreas Bjelland sidst har hørt fra landstræner Åge Hareide. FCK'eren er noteret for 28 landskampe. Foto: Lars Poulsen

- Som sagt er det ikke noget, jeg har brugt så meget energi på. Fokus har været på FCK, og det fylder rigeligt.

- Men som jeg også har sagt før, så kommer til ikke til at sige nej til landsholdet.

- Hvornår har du senest talt med Åge?

- Det var lige efter VM-udtagelsen.

- Det er ikke sådan, at han ringer og fortæller, at du ikke er med på grund af det og det?

- Nej, jeg har ikke snakket med ham.

- Men du håber vel at komme med igen på et tidspunkt…

- Jeg kommer aldrig til at sige nej til landsholdet. Det er noget af det ypperste, du kan nå som spiller.

- Selvfølgelig er jeg glad for de kampe, jeg har fået indtil videre, men ingen tvivl om, at jeg også håber på mere. Vi må se, hvad tiden bringer, siger Andreas Bjelland, der stadig ikke har prøvet at tabe som FCK’er.

Den fornemme statistik skal han forsøge at udbygge torsdag, når københavnerne møder Atalanta i Europa Leagues playoff-runde.

