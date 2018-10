Vraget til VM - nu giver Hareide ham ny chance

Da han dukkede op en forårsdag for fire år siden og fik landsholdsdebut mod Sverige var han den store åbenbaring. Både på banen og for medierne.

Den unge, uskolede Bayern-komet kunne noget særligt. Han havde både vildskaben og evnerne til at skabe sig en stor landsholdskarriere.

Det blev også til 21 kampe i løbet af to et halvt år. Det lignede noget stort. Lige indtil 0-1 nederlaget mod Montenegro i Parken i oktober 2016.

Her ramlede han sammen med Hareide, fordi landstræneren mente, han spillede for sig selv og ikke kollektivet. Det kostede to år ude i kulden.

Hareide er ingen barsk leder, men træder du uden for fællesskabets rammer, falder hammeren.

På mange måder er 23-årige Pierre Emile Højbjerg i dag som forvandlet. Den frække dreng i klassen er nu den forsigtige unge mand, der gerne lægger fortiden bag sig.

Spiller fra start

- Det, jeg har savnet mest, er at synge nationalsangen og at trække trøjen over hovedet. Det er dejligt at være tilbage. Det gør mig utrolig stolt, siger Pierre Emile Højbjerg, der var med på det afsluttende pressemøde forud for tirsdagens testkamp mod Østrig i Herning.

Her slog landstræneren fast, at Southampton-spilleren to år og fem dage efter den seneste landskamp spiller fra start mod Østrig.

- Motivationen er stor. Det handler om vi skal løse opgaven som hold, siger Pierre Emile Højbjerg, der har kæmpet en lang kamp for at vende tilbage.

- Det har været vigtigt at pointere overfor mig selv, at min landholdskarriere ikke var slut, fordi jeg ikke har været med i lang tid.

- Jeg har lovet mig selv altid at kæmpe for at være en del af landsholdet, så længe jeg spiller fodbold, pointerer han.

