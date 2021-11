Vrede over kalenderkoks

Mandag aften uddeles den prestigefyldte Ballon d’Or i Paris.

Verdens bedste fodboldspiller skal hædres, og der vil sidde mange forventningsfulde mænd i deres stiveste puds.

Til gengæld vil kvinderne glimre ved deres fravær.

I modsætning til deres mandlige kolleger får de ikke en friaften. De er i landsholdstjeneste, og det betyder, at mange af de nominerede ikke kan være med ved gallaen i Paris.

En af dem er svenske Magdalena Eriksson. Hun er blandt de tyve nominerede, men deltager ikke i festlighederne.

- Jeg synes, at det er meget ulykkeligt, at det ikke er lykkedes at finde en dato til gallaen, som passer begge kalendere.

- Det er utrolig trist, at den person, som vinder Ballon d’Or, ikke kommer til at være der fysisk og tage imod prisen. For det er et stort øjeblik i ens karriere, siger Magdalena Eriksson til svenske Aftonbladet.

Svenske Magdalena Eriksson, der er kæreste med Pernille Harder, er irriteret over ikke at kunne deltage ved mandagens store Ballon d'Or-galla i Paris. Foto: Silvia Izquierdo/Ritzau Scanpix

Magdalena Eriksson er kæreste med Pernille Harder, og den danske stjerne har mulighed for at deltage. Det skyldes dog ikke en god planlægning, men en skade til Chelsea-angriberen.

Hun går derfor glip af Danmarks kommende VM-kvalifikationskampe, men muligvis ikke af en fest i Paris mandag aften…

Det er kun tredje gang, at France Football uddeler Ballon d’Or Féminin, og man kan ikke sige, at prisen har fået nogen flyvende start.

I 2018 blev den norske vinder, Ada Hegerberg, opfordret til at twerke på scenen, og denne gang ødelægger dårlig planlægning festen.

- Jeg ved ikke, hvem der har fucket up rent ud sagt. Det er helt sikkert noget, som alle skal kunne deltage i, siger den rutinerede svenske landsholdsspiller Nilla Fischer til Aftonbladet.

Pernille Harder blev nummer to i afstemningen i 2018 og endte på en 14. plads året efter.

I 2020 havde den danske landsholdsstjerne formentlig snuppet guldbolden, hvis ikke coronapandemien havde aflyst afstemningen.

Det kendte fodboldmagasin FourFourTwo valgte dog at kåre hende til verdens bedste i 2020 på baggrund af en afstemning blandt en lang række internationale fodboldjournalister.

Pernille Harder spiller til daglig i den engelske storklub Chelsea. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Danmark må undvære 28-årige Pernille Harder i de to VM-kvalifikationskampe senere på måneden.

Danmark møder torsdag Bosnien-Hercegovina på udebane, mens der tirsdag er topkamp mod Rusland i Viborg.