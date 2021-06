Vrede russere: Det SKAL vi udnytte

Indtil nu har vi set Parken med både danske fans samt pænt store grupperinger fra Finland og Belgien, men mandag skal man lede efter en nål i høstak, hvis man vil finde en russisk tilskuer.

De danske myndigheder vil nemlig ikke byde tilrejsende russere velkommen uden isolationsperiode, og det har vakt stor vrede i Rusland.

- Den nuværende situation med russiske fans er et levende eksempel på dobbeltmoral og russofobi, lød det i melding fra den russiske ambassade i Danmark, skriver russiske Sport Express.

Men beslutningen står ved magt, hvilket giver Danmark den størst mulige ekstrafordel. Ikke bare har man hjemmebane, man har den også helt for sig selv.

- Det skal være en fordel, siger Kasper Schmeichel, der var med til søndagens online pressemøde.

- Jeg er sikker på, at vores fans vil støtte os meget, og hvis vi spiller vores spil, så kan vi matche de bedste i verden, Det så vi mod Belgien, og så må vi vise, at vi kan gøre det i 90 miutter.

- Den opbakning, vi fik den anden dag, var det vildeste jeg nogensinde har prøvet. Jeg håber, vi kan få den samme i morgen (Mandag, red.), siger Simon Kjær.

- Man skulle tro, der var 100.000 tilskuere på lægterne, fortæller Schmeichel.

Der har i dagene op til den afgørende dyst været store vanskeligheder med at benytte UEFA's billetsystem, men man må håbe på, at det er lykkedes at afsætte alle de ledige russer-billetter til danskere.

Opgøret spilles kl. 21 samtidig med den anden gruppekamp.

Læs hvordan Danmark kommer videre

Hvorfor flyver der en drone rundt over Danmarks træning - få svaret her