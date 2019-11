Wales sikrer sig EM-billet

En sejr var efter alt at dømme nødvendig, hvis Wales eller Ungarn skulle sikre sig en direkte EM-billet til næste sommer. Derfor var alt på spil, da de to hold mødte hinanden tirsdag aften.

Det blev Wales, der hev en sikker sejr i land med 2-0 og dermed er videre fra gruppe E til slutrunden i 2020 som det 20. og sidste hold fra gruppespillet.

Gruppe E's nummer 1, Kroatien, var allerede sikret med 17 point.

Derfor var det Ungarn og Wales, som henholdsvis havde 11 og 12 point inden aftenens kamp, der skulle kæmpe sig til den sidste direkte kvalifikation.

Det var et sublimt samarbejde mellem stjernerne Gareth Bale og Aaron Ramsey, der bragte Wales foran efter 14 minutter. Et skarpt indlæg fra Bale førte til et sikkert mål headet ind af Ramsey.

Kort inde i anden halvleg lavede Ramsey endnu et indlæg om til et mål og bragte Wales foran med 2-0.

Ungarn blev sat ud af kurs efter Wales’ anden scoring og havde ikke mange chancer resten af kampen, hvor Ramsey desuden var tæt på et hattrick.

Ungarerne har stadig et EM-håb, da de kan kvalificere sig via playoffkampe i Nations League i marts. Her skal i alt fire billetter uddeles.

Hverken Wales eller Ungarn kunne bruge et uafgjort resultat. En uafgjort kamp havde nemlig betydet, at billetten til EM var gået videre til Slovakiet, da holdet samtidig slog Aserbajdsjan med 2-0.

Aserbajdsjan har ikke vundet en eneste kvalifikationskamp og ligger dermed i bunden af gruppe E.

Både Aserbajdsjan og Ungarn fra gruppe E er ligesom Danmark blandt værtsnationerne til sommerens EM-slutrunde.

Tirsdag mødte nationer fra gruppe G desuden hinanden. Her var der knap så meget på spil, da slaget var afgjort, og Østrig og Polen var sikret en plads i EM-slutrunden.

Nordmakedoinen vand over Israel med 1-0, mens Polen slog Slovenien med 3-2.

Gruppens bundhold, Letland, mødte Østrig. Det endte med en sejr til Letland på 1-0.

EM i 2020 er den 16. udgave af turneringen, og den vil blive afviklet i 12 forskellige lande fra 12. juni til 12. juli næste år.

EM-overblikket 20 EM-billetter er nu uddelt. Følgende lande er klar til slutrunden: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Østrig og Wales. De sidste fire uddeles til vinderne af forårets play off-grupper. EM afvikles i 12 forskellige byer i 12 lande fra 12. juni til 12. juli 2020. Åbningskampen spilles i Rom, mens finalen foregår på Wembley i London. Der spilles fire EM-kampe i Parken: Tre gruppekampe (13., 18. og 22. juni) og en 1/8-finale 29. juni. Danmark vil som minimum spille to gruppekampe i København. Hvis vi vinder lodtrækningen, vil vi også få den tredje hjemmekamp i Parken - taber vi den, skal vi spille kampen mod Rusland i Skt. Petersborg.

