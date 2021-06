Wales-stjerne beundrer det danske landshold

Trods fraværet af Christian Eriksen lykkedes det de danske fodbolddrenge at spille sig i ottendedelsfinalen, hvor Wales venter.

Og lørdagens modstander er fuld af beundring for den måde, det danske landshold har reageret på, siden Christian Eriksen faldt om med et hjertestop i kampen mod Finland 12. juni.

Det fortæller Eriksens tidligere holdkammerat Ben Davies.

- Først og fremmest så fortjener de en masse kredit for den måde, de har håndteret alt, siden det der skete med Christian. At komme tilbage og rejse sig på den måde, de gjorde, er flot, siger han til Sky Sports.

John Faxe havde rosende ord til det danske landshold efter sejren over Rusland

Ben Davies og Christian Eriksen var holdkammerater i Tottenham i perioden 2014 til 2020, og den walisiske venstreback fortæller i samme interview, at det var hårdt at se billederne af Christian Eriksen i græsset.

- Det var ganske skrækkeligt, da det skete, ikke at vide, hvad der ville ske, og hvordan hans familie skulle klare sig, men jeg har talt med Christian efterfølgende, og han lader til at være ved godt mod.

- Det danske hold har virkelig samlet sig om ham. Den støtte, han har fået i fodboldverdenen, har været helt utrolig, men nu er det tid til at give ham fred, lade ham komme sig, og forhåbentlig ser vi ham igen spille fodbold inden længe, lyder det fra Ben Davies, der fortæller, at de to har et nært forhold, jævnligt taler sammen, og at Ben Davies var i Milan og besøge ham sidste år.