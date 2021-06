Walisisk EM-profil drømte om Viborg

Den walisiske landsholdsspiller Ben Davies har tilbragt syv år i Tottenham, spillet sit land i en EM-semifinale og vundet den engelske ligacup under Michael Laudrup.

Men før han blev fodboldspiller af internationalt format, var hans drømme noget mere beskedne. Som barn havde han et stort ønske om at optræde for FK Viborg.

Familien Davies flyttede til Danmark, da Ben var ni år gammel, og da nogle af de lokale klubber et par år senere gik sammen om ungdomselitesatsningen FK Viborg, skrev Ben Davies i sin målbog i skolen, at han største ønske var at spille for FKV, husker familiens nabo, Torben Primsø. Og da han ikke blev udtaget, blev han så skuffet, at han græd.

Ben Davies’ far, Alun Davies, husker udmærket drømmen om FK Viborg.

- Det år vi forlod Viborg, skabte de en samling af seks-otte hold i byen og udvalgte de bedste til at spille for FK Viborg. Ben blev ikke valgt, måske fordi han ikke var god nok, måske fordi han ikke ville være der i den følgende sæson, fortæller han til Tipsbladet.

Det var Alun Davies’ job, der bragte familien, der også talte en mor og en søster, til Danmark. Alun Davies arbejdede for Grundfos, inden han gik på pension for et par år siden, så når Wales møder Danmark i EM-ottendedelsfinalen på lørdag, bliver det en helt særlig lejlighed for ham og familien.

- Jeg arbejdede 35 år for Grundfos, hvor jeg jævnligt rejste til Danmark, og så boede vi der i et par år. Jeg gik på pension for to år siden, men har stadig kontakt med mine gamle kollegaer og med vores gamle naboer i Viborg. Jeg snakker gerne et par gange om måneden med Torben og Bodil, siger Alun Davies.

Et sentimentalt besøg i Århus

Korrespondancen har taget til, siden det mandag aften stod klart, at Wales skulle møde Danmark. For de gamle kollegaer og venner ved godt, at familiens Davies’ forbindelser til Danmark er mange.

Foruden Alun Davies’ mange år i Grundfos og familiens tid i Viborg er Ben Davies gode venner med Christian Eriksen, mens han også spiller på hold med Pierre Emile Højbjerg i Tottenham til daglig. Det var desuden Michael Laudrup, der gav ham chancen i Swansea City i sin tid.

Som Ben Davies sagde til BBC forleden om Wales’ tur til Danmark i forbindelse med en Nations League-kamp i 2018, som i øvrigt blev spillet i Århus, en times kørsel fra familiens gamle hjem i Viborg:

- Den første gang, jeg spillede mod dem, var ret speciel, men nu har jeg på en måde haft den sentimentale oplevelse, sagde han.

Fodbold vigtig for at falde til

Tiden i Danmark satte sig også sine spor i den unge, walisiske knægt. Dels har han selv fortalt, hvordan vintermånederne med indendørs fodbold på håndboldbaner finpudsede hans teknik, dels var fodbolden en uvurderlig vej ind i et fremmed samfund for den ellers til tider stille dreng, der ikke talte sproget til at begynde med.

- Det var et vigtigt skridt på rejsen for ham, siger Alun Davies om sin søn.

- En af de ting, der altid har været brugbart for ham, var at komme til et nyt miljø og være en del af noget. Det var selvfølgelig det samme spil, men det var i et andet miljø. Det kan være meget formativt, for man udvikler sig og vokser. Man lærer at tilpasse sig til forskellige omstændigheder.

- Da vi flyttede, sørgede vi som familie for at finde et sted, han kunne spille fodbold, så han kunne falde til i Danmark. Heldigvis fandt vi et godt sted med, og han nød sine år der.

Man skal dog ikke lade sig narre. Selv om familien Davies havde nogle gode år i Viborg, og den holder meget af Danmark, er der ingen plads til sentimentalitet lørdag aften. Det gælder en plads i EM-kvartfinalen, så selv om Tipsbladet afslutter samtalen med Alun Davies med et ”må det bedste hold vinde”, vil spillerfaderen ikke høre tale om den slags.

- Jeg er ligeglad med det bedste hold, siger han med et grin.

- Jeg håber bare, at Wales vinder.