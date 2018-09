William Kvist spillede afgørende rolle i DBU-forhandlinger

Først var han med til at spille FC København videre i pokalturneringen med sejren over Viby, siden satte han sig til forhandlingsbordet og sikrede en ny landsholdsaftale i løbet af torsdag aften og nat, da den omdiskuterede landsholdsaftale efter flere end 25 møder siden januar endelig kom i hus på et hotel i Aarhus.

William Kvist kørte til sidst et tæt og intensivt parløb med Spillerforeningens direktør, Mads Øland, mens det – ifølge Ekstra Bladets oplysninger - var DBU’s formandskab med formand Jesper Møller og de to magtfulde næstformænd, Bent Clausen og Thomas Christensen, der sikrede aftalen for DBU.

Unionens direktør, Claus Bretton-Meyer, har slet ikke spillet nogen rolle ved forhandlingsbordet i de afgørende forhandlinger de seneste uger.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det William Kvist, der alene sad i forhandlingslokalet torsdag aften og nat sammen med de tre magtfulde DBU-bosser, da aftalen omsider kom i hus. Mads Øland var trådt uden for døren sammen med Spillerforeningens advokat.

Enige om at være uenige

Den nye landsholdsaftale, der løber frem til sommeren 2024, er en kollektiv aftale der betyder, at spillerne får lov at beholde deres individuelle sponsoraftaler. Men den nye aftale betyder samtidig, at spillerne i fremtiden også skal stå mere til rådighed for DBU’s sponsorer.

DBU har imødekommet spillernes ønsker på en række områder, når det handler om forberedelse til kampene. Det gælder træningsforhold, behandlerteam, rejser med chartret fly og en privat kok med ved alle landskampene. Derudover skal DBU i gang med at bygge to hybridbaner – en i øst og vest – til landsholdet.

Hvor formand Jesper Møller (til venstre) har været en vigtig del af forhandlingerne, har direktør Claus Bretton-Meyer (i midten) slet ikke været inde over. Foto: Lars Poulsen

Når det handler om arbejdsgiver-arbejdstager-forholdet, har parterne været enige om, at her forbliver man med at være uenige. Men – som tilfældet var sidste år med kvindeaftalen – er det aftalt, at DIF og LO skal involveres, hvis der på et tidspunkt opstår en tvist på området.

Spillede en stærk rolle

- Vi traf en beslutning i de sidste forhandlinger, hvor der virkelig var mange ting at holde styr på, og vi valgte at køre parløb. Mads Øland havde det store overblik og støbte kuglerne, og jeg skulle helt op foran og sparke dem ind over stregen, forklarer William Kvist, der er bestyrelsesmedlem i Spillerforeningen.

- Det har været en utroligt spændende udfordring for mig som spiller at være med i forhandlerteamet. At vi står her med så godt et resultat for helheden i dansk fodbold, skyldes alle evner til teamwork, hvor vi virkelig viste, at vi som fodboldspillere forstår værdien af samarbejde, forklarer William Kvist overfor Ekstra Bladet.

Mads Øland har været med til at indgå mange aftaler på spillernes vegne, men det var første gang, han havde William Kvist ved sin side helt ved afslutningen af forhandlingerne.

- William kom direkte fra en vunden kamp på banen med FCK og ind i forhandlingslokalet torsdag aften, og han bragte sin kampgejst og sit vinder-gén med sig, for han spillede en meget stærk rolle.

- I den sidste fase trådte William helt fantastisk i karakter, bed sig fast i bordkanten i forhandlingslokalet og udførte sin rolle helt forrygende professionelt, forklarer Mads Øland og pointerer:

God for alle i dansk fodbold

- Som forhandlingsleder må jeg sige, at jeg er enormt stolt af vores teamwork; fra forhandlerteamet over spillerrådet med landsholdsanfører Simon Kjær i en uhyre aktiv rolle og til hele landsholdstruppen. Vi har virkelig stået sammen om de her forhandlinger, og vi har fået et utroligt godt resultat for alle i dansk fodbold.

- Ordnede forhold til landsholdsspillerne og flere penge til børn og breddefodbold. Alt det, vi ønskede, påpeger Mads Øland, der glæder sig over, at aftalen er kollektiv, fordi spillerne stilles lige.

- Det er en aftale, der bestemt ikke kun er god for landsholdsspillerne, men for alle i dansk fodbold. Og det har hele tiden været vores mål.

Han vedkender, at det har været nødvendigt, at spillerne skal stå mere til rådighed for DBU’s sponsorer, når de er samlet i landsholdsregi.

- Det er fint, at DBU får lidt flere kommercielle muligheder. Det er en naturlig udvikling, som vi gerne deltager i, for det kommer alle i dansk fodbold til gode. Samtidig sikrer vi, at der fortsat er plads til spillernes individuelle aftaler med klub og sponsorer. Aftaler som vi kender det blandt andet fra Simon Kjær og NordicBet.

- Det har aldrig handlet om en stor stigning i spillernes bonus, som nogle måske fejlagtigt tror, men simpelthen om ordnede forhold, når man spiller for Danmark. I moderne fodbold er der bare nogle ting, der skal være på plads i aftalerne for, at professionelle kan spille på et landshold.

- Der er hensyn til sponsorer og klubber, så der skal være ordnede forhold, og det er der nu, hvor vi bygger videre på den gamle aftale på alle de vigtigste punkter, pointerer Mads Øland.

- Vi er gået fra en kompliceret og uklar landsholdsaftale til en enkel og klar aftale, hvor vi med bedre samarbejde kan øge indtjeningen til dansk fodbold. Det har været et fælles ønske for begge parter, at vi skal kunne styrke både de sportslige rammer for landsholdet og muligheden for at tjene penge til dansk fodbold.

- Vi har de senere år været igennem flere hårde forløb, der har skadet både samarbejdet og dansk fodbold som helhed. Nu skal vi skabe et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi i fællesskab kan styrke dansk fodbold fremadrettet, lyder meldingen fra DBUs formandskab.

1. De kommercielle rettigheder Her er parterne enige om, at spillerne får lov at have deres personlige sponsoraftaler i fred. Simon Kjær kan altså fortsætte med NordicBet. Omvendt har spillerne accepteret at stå langt mere til rådighed for DBU i kommercielle sammenhænge. Det sker dog i grupper af mindst tre i fremtiden. 2. Arbejdsgiver/tager spørgsmålet Her er parterne, DBU og Spillerforeningen, enige om at være uenige. Derfor er spørgsmålet – som i kvindeaftalen – sparket til hjørne. Hvis der opstår en tvist, er de dog enige om, at DIF og LO skal involveres, inden der eventuelt iværksættes en retssag. 3. Forholdene når landsholdet er samlet Fremover sker der en opgradering. Der bliver blandt andet bygget to nye baner til landsholdet. Der bygges to hybridbaner – en i øst og en i vest Danmark. Det er primært for A-landsholdet. Der kommer flere behandlere omkring landsholdet, lige som der vil være en fast kok tilknyttet truppen. Samtidig rejser spillerne, hvis det er muligt, altid i chartret fly til udekampe. Når spillerne flyver hjem får de største spillere ekstra benplads i flyet, når de rejser hjem til deres klubber. 4. Økonomien Aftalen bliver i grove træk den samme som hidtil i den gamle aftale. Økonomiske bliver aftalen reguleret i forhold til prisudviklingen i samfundet efter Danmarks Statistik. Aftalen er gældende i seks år – frem til sommeren 2024 efter EM-slutrunden i Tyskland. Parterne er blevet enige om, at alle bonussatserne stiger med 20 procent om fire år. Altså fra 2022.

