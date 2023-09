Wind storroser Grabara: - Han vil passe ind

Jonas Wind har kun rosende tilovers for sin tidligere holdkammerat i FC København, der har en aftale på plads med Wolfsburg

Han har allerede fået selskab af landsholdskammeraten Joakim Mæhle.

Men fra næste sæson kan Jonas Wind med al sandsynlighed se frem til at få fornøjelsen af endnu anden gammel kending i Wolfsburg.

Som Ekstra Bladet kunne erfare søndag, er FC Københavns Kamil Grabara nemlig enige med Bundesliga-klubben om en aftale gældende fra næste sommer.

Sker det, vil Wolfsburg få en målmand med store kvaliteter. Det fortæller Jonas Wind til den skrevne presse i forbindelse med landsholdssamlingen i Helsingør.

- Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal forholde mig til rygter. Men jeg kan kun sige, at jeg spillede sammen med Kamil i lidt over et års tid.

- Han er en topmålmand og stadig ung. Han har store kvaliteter, men om han bliver min holdkammerat eller ej, skal jeg ikke gøre klog mig klog på. Jeg vil bare sige, at han er en dygtig målmand.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kamil Grabaras har en aftale på plads med Wolfsburg, og det er blot de sidste detaljer mellem klubberne, der mangler at falde på plads. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Annonce:

En karakter

Den 24-årige FCK-keeper er en åbenmundet en af slagsen, der ikke er bange for at sige præcis, hvad han mener.

Men det vil ikke være et problem i Wolfsburg, fortæller angriberen.

- Så længe han spiller fra start og er førstemålmand, så tror jeg ikke, det er mange problemer, han får skabt, fortæller Wind med et smil.

- Nu blev det jo meldt ud, at vores målmand stopper til sommer, så vi må se, hvad det bliver til. Men hans fodboldmæssige kvaliteter er der ingen tvivl om.

- Så ved vi alle sammen godt, at han er en karakter uden for banen, men mon ikke han vil passe ind, hvis han skulle ende med at skifte til os.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Wind ligger aktuel nummer to på topscorerlisten i Bundesligaen. Foto: Linda Johansen

Brandvarm bomber

For Jonas Winds eget vedkommende har der været nok at glæde sig over.

Sæsonstarten har nemlig budt på flere stærke præstationer fra den danske angriber, der efter de første tre kampe er noteret for hele fire mål og en enkelt assist i Bundesligaen.

Annonce:

Dermed er det også en Jonas Wind sprængfyldt med selvtillid, der går ind til de kommende to landskampe i EM-kvalifikationen.

- Det er dejligt. Det har været en fed start. Jeg har ikke kunnet håbe på særlig meget mere. Som hold har vi fået en fornuftigt start, og vi ser spændende ud.

- Der er ikke en stor ting, som jeg har gjort markant anderledes i forhold til andre sæsoner, men nogle gange klikker det, og det har det gjort for mig heldigvis.

Torsdag møder det danske fodboldlandshold San Marino i Parken, inden Hjulmands tropper søndag står over for en vigtig opgave mod Finland på udebane.