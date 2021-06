Wunderbar! Tyskland smadrede Portugal

Ronaldo & Co. pryglet af ‘Die Mannschaft´’, der for alvor fik sendt sig tilbage i favoritfeltet

Det lignede krise for alle pengene, da Tyskland efter en bovlam indsats blev sat på plads af Frankrig, men set fra et portugisisk perspektiv var det stort set det værste, der kunne ske.

Tyskerne spændte panserhjelmene, tonsede løs fra start til slut, overvandt en tidlig scoring imod sig – og skilte Portugal ad i et brag af en målfest i München.

Tyskland vandt 4-2, og dermed er der for alvor lagt op til et brag af en sidste runde i ’dødens gruppe’.

Cristiano Ronaldo bragte ellers portugiserne i front i det 15. minut efter et tysk hjørnespark, hvor Gündogan tog en ordentlig snorker, så Bernardo Silva havde fire hektar tysk grund for sig selv. Han fandt Diogo Jota, der serverede for CR7 og bum. Der blev stille i 31 grader tysk varmegryde.

Men tyskerne udlignede og scorede til 2-1 uden selv at få en mand på måltavlen. Ruben Dias og Raphael Guerreiro måtte æde den slemme bet at skrive sig for selvmål, men begge var hårdt pressede af hhv. Kai Havertz og Serge Gnabry i det 35. og 39. minut.

Og tyskerne fortsatte med at presse portugiserne, der var tæt på at gå ned med 1-3 kort før pausen i en tysk kontra, hvor Serge Gnabry sprintede banen igennem og i overtiden hamrede på kassen. Rui Patricio fik lige akkurat pareret, og Thomas Müller fik ikke fat i affaldet.

Fem minutter inde i anden halvleg fik tyskerne så langt om længe endelig scoret et mål selv. Kai Havertz blev sidste mand på bolden efter en imponerende tysk demonstration af, hvad blitzschnelle et-to kombinationer stadig kan udrette i moderne fodbold.

Robin Gosens pander kuglen ind til 4-1. Foto: Matthias Schrader/AFP/Ritzau Scanpix

Det var også smukt, da Robin Gosens i det 60. minut hoppede højt og med pandebrasken knaldede germanerne på 4-1 i en magtdemonstration uden sidestykke. Müller, Havertz (igen!) og Kimmich med en fantastisk flanke var med i kompositionen til dét bravurnummer.

På det tidspunkt lignede det endnu flere klø til de forsvarende europamestre, men ud af nærmest ingenting fik de presset en reducering ind efter et frispark, hvor Cristiano Ronaldo fra baglinjen forsøgte sig med et ekvilibristisk lob – som Diego Jota ekspederede ind til 4-2.

Da var der spillet 66 minutter, og nok er miraklernes tid ikke forbi, men et tysk hold, der er sendt i aktion for at revanchere sig, slipper sjældent taget i en modstander, når noget stort er i nærheden.

’Die Mannschaft’ tillod heller ikke denne lørdag Portugal at komme nærmere.