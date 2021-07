Yussuf melder sig frisk til en times spil

Landsholdsangriberen Yussuf Poulsen er klar til lørdagens EM-kvartfinale mod Tjekkiet efter at have været på skånekost siden EM-gruppekampen mod Rusland mandag i sidste uge.

Poulsen missede ottendedelsfinalen mod Wales på grund af en drilsk baglårsskade, men fra fredag vil han igen være i stand til at kunne træne fuldt ud med holdkammeraterne, lyder forventningen.

- Det går fint. Jeg trænede for mig selv tirsdag og onsdag med stigende intensitet. Det er gået så godt, at jeg skal være med i dele af træningen i dag (torsdag, red.), og jeg regner med at kunne træne fuldt med fra i morgen og være med til kamp, siger Yussuf Poulsen.

Han tvivler dog på, at han vil kunne holde til at spille en hel kvartfinale, uanset om den måtte være 90 eller 120 minutter.

- Jeg tror måske ikke, at jeg vil kunne spille 90 minutter, men jeg vil kunne spille 60 minutter som mod Belgien og Rusland. Det er i hvert fald også det, som vores lægestab bekræfter mig i, at jeg burde kunne.

- Men vi har stadig noget tid inden kampen, men som det ser ud nu, så ser det ud til, at jeg kan præstere over en længere periode, uden der skulle være problemer med det, siger Yussuf Poulsen.

Yussuf Poulsen selvtrænede onsdag i landsholdslejren. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Vidste der var noget galt med baglåret

Selve baglårsskaden kom ikke som nogen overraskelse for ham.

- Jeg kunne mærke baglåret i to af gruppekampene, så jeg vidste godt, at der var noget, og med kort tid mellem kampene kunne det godt blive et problem i løbet af turneringen.

- Jeg kunne mærke det, da vi trænede frem mod Wales-kampen, og da jeg mærkede det ved træningen dagen før den kamp, der vidste jeg, at hvis jeg skulle have mulighed for at være med i resten af turneringen, så ville jeg skulle holde pause.

- Det var en rigtig god beslutning og et rigtig godt tidspunkt, fordi vi nu har haft en lang pause før vores næste kamp. Jeg håber og tror på, at det har fået nok pause til, at jeg kan præstere 100 procent på lørdag, siger den 27-årige frontløber.

Skal ikke slå nogen af

I Yussuf Poulsens fravær brillerede blandt andre Kasper Dolberg i ottendedelsfinalen mod Wales, men Poulsen ser det ikke som, at han er blevet slået af holdet.

- Jeg skal ikke til at slå nogen af. Hjulmand har sagt, at vi er forskellige typer, der kan forskellige ting til forskellige opgaver. Det er Hjulmands opgave at vurdere, hvilke sammensætninger der kan gøre mest ondt på modstanderholdet, siger Yussuf Poulsen.

RB Leipzig-angriberen scorede mod både Belgien og Rusland i gruppespillet.

Her kan du se alle de danske landsholdsspilleres lønninger (+)