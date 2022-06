Yussuf Poulsen deler stor nyhed

Yussuf Poulsen bekræftede onsdag, at han skal være far for anden gang

Tre bliver snart til fire i Yussuf Poulsens hjem.

Landsholdsstjernen bekræftede nemlig onsdag inden landsholdstræningen, at han og kæresten, Maria Duus, venter deres andet barn. Og denne gang bliver det en pige.

I forvejen har parret sønnen Shihe, der blev født 20. september 2019. Men nu er det altså igen tid til søvnløse nætter for Leipzig-spilleren.

- Jeg har fået at vide at det at gå fra én til to ændrer tingene, lad mig sige det sådan, og det må vi så se, når vi er så langt, sagde han til blandt andre Ekstra Bladet.

Efter lidt hovedregning fik angriberen også slået fast, at den lille ny er sat til at ankomme om halvanden måned.

Lige nu står den dog på Nations League for 27-årige Yussuf Poulsen.

Fredag møder Danmark Frankrig på udebane, og det bliver spændende at se, hvor meget spilletid han kan se frem til, da han kun har fået få minutter i Leipzig-trøjen i slutningen af denne sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Vilde tal: Nu kan alt ske med Holger

Holgers millioner: Så meget tjener han

Stjerne overrasker: Kunne ikke modstå saudiarabisk pengetank

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I'm just a fat crook from Queens" som meddeler, og med FBI som dirigent, blev en række af fodboldens gangstere sat bag tremmer. Her er femte afsnit af Blodbold.