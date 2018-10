Zanka er sikret for livet: Landsholds-stjernen afslører vild million-bonus

Mathias Zanka Jørgensen er kontant på banen og dribler hurtigt på tasterne, hvis eksempelvis en lidt for kæk vikar-landsholdsspiller skal have et hurtigt verbalt rap over nallerne.

Men landsholdsspilleren er heller ikke bleg for at lukke døren lidt på klem til den ellers som regel lukkede afdeling af fodboldspillernes virkelighed:

Økonomien!

Således afslører Zanka i et kort interview med Eurosport, at der set med almindelige danske lønmodtagerøjne faldt en gigantisk bonus af, da Huddersfield nærmest mod samtlige eksperters forudsigelser lykkedes med at bevare status som Premier League-mandskab i sidste sæson.

Zanka bliver spurgt, hvor mange gange en halv mio. kr., han gaflede på at redde livet i den bedste række, og efter lidt tøven svarer den tidligere FCK-spiller:

- Bonussen var en 10-15 gange større – afhængigt af antallet af spillede kampe, siger han med et rævesmil, der kun bliver større af, at han såmænd spillede samtlige 38 opgør i Premier League for klubben.

Det blev altså kontant belønnet med en bonus på ca. 7,5 mio. kroner – oven i den normale hyre for sliddet på engelske græs.

Zanka afslører over for Eurosport også, at han nu – som 28-årig – allerede har tjent så mange penge, at han med en fornuftig trafik ind og ud af sin netbank er økonomisk uafhængig resten af sit liv.

- Det gør mig rigtigt glad. Det gør, at den idé, jeg har efter karrieren om at lave noget, der er meget langt fra fodbolden, ser ud til at kunne blive rigtig behagelig, siger Mathias Zanka uden at afsløre den retning, hans fremtidsplaner går i.

Mathias Zanka i aktion for Huddersfield, hvor Philip Billing og Jonas Lössl også blev belønnet fornemt, da klubben reddede livet og en ny sæson i Premier League. Foto: AP

Mathias Zanka Jørgensen spillede sine første kampe i Superligaen for FCK fra 2007 og frem, og han husker tydeligt følelsen af at få sin første månedsløn.

- Der gik 22.000 kroner ind på kontoen, og det syntes jeg dengang var rigtigt mange penge, siger københavneren, der også tydeligt kan huske, da der første gang stod et ét-tal med seks nuller efter på bankbogen. Det skete også i FCK-tiden.

- Det gjorde også stort indtryk, da den første månedsløn fra PSV Eindhoven gik ind på kontoen. Da tænkte jeg: ’Hold da op, nu er vi på rette vej,’ siger han smilende.

Huddersfield ligger pt. lige under stregen i Premier League, så der kan være en ny forrygende bonus på vej om et halvt års tid …

