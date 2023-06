'Zanka' langer ud: - Det er en skam

Mathias 'Zanka' var glad for at være i aktion for det danske landshold efter mere end to år.

Men han var også ærgerlig. Ærgerlig på sin ven og holdkammerat Mohamed Daramys vegne.

Kantspillerens fravær i Slovenien var nemlig den helt store historie forud for mandagens opgør, og det behager ikke 'Zanka', der mener, at både medier og folk på sociale medier bør holde sig for gode til den slags.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at det skal gå ud over' 'Mo', som ikke har gjort noget forkert. Men så bliver der spekuleret i det, og det burde vi holde os for gode til, siger den danske midtstopper, der ikke selv har været i kontakt med ham.

- Men selvfølgelig er han ked af det. Han er 21 år, og han er ikke vant til det. Det er en anden ting, hvis I går efter mig eller lignende. Det er ikke mit første rodeo, men det er en skam.

- Forhåbentlig bliver det sådan, at vi i fodbolddanmark holder os for gode til den slags og venter til, vi ved, hvad der rigtigt i stedet for at spekulere i dit og dat og skrive alle mulige åndssvage ting, som ikke gavner nogen.

Daramy og 'Zanka' har spillet sammen i FCK. Foto: Jens Dresling

En fjer bliver til fem høns

Mathias 'Zanka' Jørgensen understreger, at han samtidig er klar over mekanismerne i fodboldverdenen, og at der vil være særligt stort fokus på det danske landshold.

Derfor vil der også komme historier som den, der kom mandag, hvor B.T. kunne berette, at Kasper Hjulmand skulle have givet Daramy den brutale besked, at han kun opfylder opfylder to af 12 kriterier for at være en god landsholdsspiller.

- Der sker ikke så meget andet end landsholdsfodbold lige nu, så derfor bliver en fjer til fem høns.

- Det er ærgerligt, at det er sådan, men vi må også acceptere, at vi er i en situation, hvor tingene ikke kører resultatmæssigt, så vil alt og alle blive sat under lup.

- Sådan er det, når der har været så meget succes i de seneste par år. Så malker vi det jo også selv. Men vi bliver da ærgerlig over sådan noget. Men sådan er cyklussen, og det ved vi også godt.

'Zanka' spillede fra start mod Slovenien. Foto: Claus Bonnerup

Lagt øre til meget

Men ser man bort fra sagen om Mohamed Daramy så var der noget at glæde sig over for 'Zanka' mandag aften.

Efter mere end to års fravær i den rød-hvide trøje, blev det nemlig igen til spilletid - og det lunede.

- Det er dejligt. Man får altid lidt sommerfugle i maven og endnu mere, når det har været så lang tid, siger den 33-årige forsvarsspiller, der har været igennem et par 'genfødsler' i løbet af sin karriere.

Og hvordan bærer man sig så lige ad med det?

- Man bliver ved med at tro på, at man er så god, som man selv tror, man er. Det har selvfølgelig krævet en masse, og man har skullet lægge øre til meget om, at man var færdig og alt mulig andet.

- Men jeg ved, hvad jeg kan - og hvad jeg ikke kan - men det er en styrke i sig selv at have det selvværd, hvad end det er på banen eller uden for.