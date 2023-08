'Zanka' om landsholdspause: - Ikke behov for at ringe til Kasper

En landsholdsudtagelse er det største for de fleste, men Mathias 'Zanka' Jørgensen ser flere fordele ved, at telefonen ikke ringer fra Kasper Hjulmand

747 dage.

Så mange dage havde Mathias 'Zanka' Jørgensen ikke spillet en landskamp for Danmark, før han startede på banen mod Slovenien tidligere på sommeren.

Derfor havde flere meldt den 33-årige forsvarsspiller færdig i nationaldragten, men selvom der findes flere fordele ved ikke at blive udtaget, så har 'Zanka' ikke trukket stikket i rødt og hvidt.

- Jeg har ikke noget behov for at ringe til Kasper (Hjulmand, red.) og sige, at nu kan du ikke udtage mig længere. Selvfølgelig kommer der et eller andet tidspunkt, hvor det vil være naturligt, og hvor man får et vink med en vognstang fra ham, om at nu er din tid ovre, siger han i et interview med Ekstra Bladet og fortsætter:

'Zanka' i aktion mod Slovenien i sommer. Foto: Claus Bonnerup

- Så kan det godt være, man er heldig at komme ind til en kamp og klappe lidt ad fansene og sige tak, men det er ikke det, der er det vigtigste for mig. Det vigtigste er at nyde at spille fodbold, når man bliver udtaget, og de gange man ikke bliver det, så lever jeg også fint med det.

- Selvfølgelig ville det gøre planlægningen lidt nemmere, hvis man bare vidste, at i de dage, hvor der var kampe og fri ude i klubben, så kunne man lave alle mulige ferier eller planlægge ting på det punkt. Men det gør ikke noget at sidde og vente, til der kommer en udtagelse, for tit og ofte kan du også godt regne ud, hvis man ikke lige er med, og så går det nok lige.

Den tidligere FC København-stjerne er noteret for 36 landskampe. Derudover har han oplevet to slutrunder i 2018 og 2021.

Og han mener da stadig ligeledes, at han fortsat har noget at bringe til bordet, når Kasper Hjulmand udtager ham.

'Zanka' har spillet 36 landskampe for Danmark. Foto: Jens Dresling

- Når tingene kører i klubben, og jeg spiller fodbold, og det går godt, så vil jeg altid håbe på, at sådan nogle ting sker, og at man får det klap på skulderen, at man bliver udtaget til landsholdet. Det er altid en ære at blive udtaget, for så er man en af de bedste fodboldspillere i Danmark. Når det så er sagt, så er jeg også blevet mere afklaret om, at man ikke skal udtages til hver enkel ting.

- Jeg har oplevet et EM og et VM. Jeg har spillet en masse, om end jeg gerne ville have spillet mere og haft en masse fantastiske oplevelser, så jeg kan godt unde, at der af og til er andre, som får den mulighed end mig. Men jeg vil spille hver eneste gang, jeg har gjort mig fortjent til det, og så har jeg også noget at bidrage med.

Ved EM i 2021 var 'Zanka' en del af Kasper Hjulmands trup uden at komme på banen. Landstræneren begrundede eksempelvis udtagelsen med, at forsvarsspilleren var vigtig i omklædningsrummet.

I Brentford har Thomas Frank også udtalt, at 'Zanka' spiller en stor rolle uden for banen.

'Zanka' har en aftale med Brentford frem til sommeren 2025. Foto: Jens Dresling

Men hvilken rolle, han helt præcist indtager på den anden side af kridtstregerne, har hovedpersonen svært ved at svare på.

- Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, den er så anderledes, end den altid har været i mine yngre dage. Selvfølgelig er man mere afklaret med, hvordan tingene går i fodbold – både op og ned. Jeg er måske anderledes inde bag linjerne, end den folk ser i medier eller blandt modstandere og fans. Der er jeg sådan, at det handler om det hold, man spiller på, lyder det afsluttende fra 'Zanka', inden han tilføjer:

- Der er der, man hører til hos, og det er dem, man beskytter med alt, hvad man kan på banen samt i medierne og lignende. Når man kommer ind på anlægget omkring sine venner og holdkammerater, er man måske lidt blødere og lidt rundere og gavmildere med kritik, om det er positivt eller negativt, så kommer det ud på en lidt bedre måde, end jeg har det med at gøre ude i medierne eller lige efter en kamp.