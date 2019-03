'Zanka' om nedtur: - Har lært hvor hårdt det er

(Ekstra Bladet i Kastrup): Det ligner 'game over'.

Med hele 16 point op til redning og kun syv kampe igen skal der ske mirakler, hvis Huddersfield med landsholdstrioen Mathias 'Zanka' Jørgensen, Philip Billing og Jonas Lössl på holdet skal redde sig i Premier League.

Derfor åbner det op for fremtidsspekulation især for 'Zanka', der i sin første sæson i England spillede samtlige 38 ligakampe for Huddersfield og var en stor del af den overraskende redningsmission, som oprykkerne lykkedes med.

Denne sæson har til gengæld budt på trænerskifte, lidt mindre spilletid og lidt mere usikkerhed. Tyske David Wagner ville ikke mere i januar, og i stedet kom landsmanden Jan Siewert ind.

Resultaterne er ikke blevet bedre, og senest i weekenden smed Huddersfield en sikker 3-1-føring mod West Ham, der på en kvarter scorede tre mål og i stedet vandt 4-3.

'Det er hårdt for alle'

Og det er en hård virkelighed, indrømmer 'Zanka' Jørgensen, der samtidig finder læring i nødens stund.

- Jeg har lært, hvor hårdt det er at spille Premier League. Og hvordan det er at spille for et bundhold. De spændende og interessante mentale aspekter, det indebærer.

- Det har været nyt for mig, og det har været en prøvelse at stå i de situationer. Det har ikke været super fedt i den seneste tid, fordi vi ligger, hvor vi gør. Det er hårdt for alle i klubben, for spillerne og for medarbejderne, men det er lærerigt, siger han til Ekstra Bladet.

Er det så et kærkomment afbræk at møde op hos landsholdet med den nuværende situation i Huddersfield?



- Det er selvfølgelig en ekstrem kontrast at troppe op her i landsholdslejren. Her er vi en gruppe, der ikke har tabt i rigtig mange kampe, hvis vi trækker den famøse Slovakiet-kamp fra. I Huddersfield er det stik modsat.

Foto: Lars Poulsen

Championship eller videre?

'Zanka' har spillet i 24 af klubbens hidtil 31 kampe i Premier League, men alligevel har det været tydeligt, at den nye træner Jan Siewert ikke kigger i danskerens retning i lige så høj grad som sin forgænger.



- Jeg kan mærke, hvilken vej klubben går. Der er kommet en træner til, der måske har en mere langsigtet plan, og han ser på, hvilke spillere han gerne vil arbejde med fremadrettet ved at bygge et nyt hold op i en fremtid, der ligner Championship. Det må man acceptere, at klubben tager de skridt for at sikre, det går godt fremover, siger 'Zanka'.

Men det bliver ikke med dig i Championship?



- Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg har et år tilbage af min kontrakt til sommer. Og det skal vi nok have en snak om til sommer, hvad fremtiden skal byde for os begge.

- Nu er det nogle nye mennesker, der sidder og tager beslutningerne, så de snakke, vi har haft tidligere, er ikke relevante længere. De har ikke fået ansat en ny sportsdirektør endnu (Olaf Rebbe forlod klubben med Wagner, red.), men de snakke skal tages inden for de næste måneder, siger danskeren, der er åben for andet end Premier League.



- Det behøver nødvendigvis ikke være Premier League. Det har været en fed oplevelse at spille to år i England, men jeg udelukker intet. Det kan være mange spændende fodboldlande i verden, som kan være interessante for mig.



