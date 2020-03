Zanka overvåges af klub

I Düsseldorf har de Mathias Zanka og resten af holdet under dagligt opsyn gennem uddelte GPS-ure. Sådan sikrer de sig, at træningen passes

De normale spilleregler er ophævet i europæisk fodbold, nu hvor coronaregler i de fleste lande forbyder spillere at møde op til de daglige træningspas i klubben.

Det er der måske en del af de professionelle, som synes lyder meget dejligt. Så hvad gør klubberne for at sikre sig, at der ikke går ferie i den for deres dyre ben?



Hos Zankas arbejdsgiver, tyske Fortuna Düsseldorf, tager de ingen chancer, fremgår det af et interview med Eurosport.

Klubben fra byen ved Rhinen tolererer selvfølgelig ingen slendrian og har udstyret Mathias Zanka med et GPS-ur, så de kan spore ham.

Gennem det ur fandt klubben blandt andet ud af, at han opholdt sig i Danmark her i coronapausen. Og på det ur skal han dagligt uploade det færdiglavede program som dokumentation over for klubben og manager Uwe Rösler, der selv som aktiv var landsholdsspiller i det daværende DDR.

Tyske råb via Webcam

Tyskerne holder altså formen ved lige i truppen under parolen, at tillid nok er godt, men kontrol trods alt er en smule bedre.

Det er givetvis også forståeligt i den her temmelig enestående situation, hvor hold i høj grad er splittet for alle vinde i spillernes respektive hjemlande.

I Düsseldorf tilbyder man også to frivillige træningssessioner om ugen til spillerne, hvor den tyske træner er med på webcam. En atypisk situation, der tydeligvis også har lidt komisk værdi at dømme ud fra danskerens gengivelse.

- For dem, der har lyst, kan man være med på træning tirsdag og torsdag, hvor der så er en tysk træner med over Webcam, der står og råber, at nu skal vi tage så og mange squats. Der hopper jeg så rundt i min daglig stue eller sidder på min motionscykel, og af og til popper hans ansigt så lige pludselig op på skærmen. Og så sidder han der og kigger på os og noterer, hvem der er mødt op den her gang, beretter Zanka.

I italienske Serie A er de straks lidt mindre strikse. Andreas Cornelius, der også deltager i interviewet, hjemmetræner under lidt mere afslappede forhold og uden nogen form for overvågning.

Det bruger Andreas Cornelius som anledning til at komme med lidt kammeratligt drilleri om, at den længere snor måske skyldes, at han er lidt mere tillidsvækkende over for trænerne

Zanka nåede fire Bundesliga-optrædener for klubben siden vinterskiftet, inden fodbolden blev lammet af den igangværende lockdown.

I Parma er Cornelius i gang med en meget hæderlig sæson, hvor det er blevet til otte mål i 18 kampe.

Det er gået meget godt for Cornelius i Parma i denne sæson, hvor danskeren for alvor var begyndt at finde målformen. Foto: Ritzau Scanpix

