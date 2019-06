Zanka-provokation sætter ild til landskamp

Danmark har spillet flere kampe mod Irland de seneste år i både VM-kvalifikation og Nations League. Med undtagelse af Danmarks storsejr på 5-1 i den afgørende playoff-kamp om en VM-plads i november 2017, har ingen af kampene dog budt på synderlig flot fodbold.

Det har flere gange giver kritik af det irske landsholds spillestil, og senest har den danske landsholdsspiller Mathias 'Zanka' Jørgensen været ude med en kedelig forudsigelse forud for fredagens EM-kvalifikationskamp. Ifølge den irske avis Irish Independent udtaler 'Zanka', at Irland blot vil tage til Danmark, læne sig tilbage og gå efter uafgjort.

Zanka hygger i EM-lejren. Foto: Ritzau Scanpix/Uffe Weng

Seamus Coleman var med på dagens pressemøde sammen med manager Mick McCarthy. Foto: Ritzau Scanpix/Lee Smith

Men den udtalelse giver de ikke meget for i den irske landsholdslejr. På dagens pressemøde forud for kampen i morgen ville kaptajn Seamus Coleman ikke bruge meget energi på at kommentere 'Zankas' udtalelser,

- Det er aldrig rart at høre andre spillere snakke sådan om dit hold, men det kan også blive en form for motivation. Det er deres måde at gøre det på, deres taktik. Det kan i så fald motivere drengene. Men uanset hvem du spiller mod, går jeg mere op i at imponere de irske fans end de danske spillere, lyder det kølige svar fra Everton-profilen ifølge Irish Independent.

De seneste to kampe mellem Danmark og Irland var i gruppespillet i Nations League, hvor begge kampe endte 0-0. Nu skal Åge Hareide og resten af landsholdet forsøge endelig at vinde over Irland igen, og dermed fortsætte kursen mod EM i 2020.

Anføreren overrasker: Den tager jeg

Alle hader Zanka - men han er ligeglad

Landsholdets bedste scoringer: Her er deres koner og kærester

Fodboldeksperter: Sådan ser landsholdet ud ved EM i 2020

Hot transfersnak: Christian Eriksen rammer forsiden