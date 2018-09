Zanka sender besked til vikarspiller

Landsholdsspilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen har sendt et tillykke til vikarlandsholdets Daniel Holm

Den danske fodboldfarce er sat på pause, og det rigtige landshold er genudtaget til Nations League-kampen mod Wales.

Det blev kun til en enkelt kamp for vikarlandsholdet, hvor 0-3-resultatet mod Slovakiet blev fejret som succesoplevelse.

En af de mange, der fik landsholdsdebut, var Skovshoved-angriberen Daniel Holm, der inden kampen trådte frem med sine bevæggrunde for at stille op, selvom Spillerforeningen havde frarådet folk at gøre det.

Efter kampen skrev han et simpelt tweet for at indramme den surrealistiske oplevelse. Opslaget har fået 900 likes og den normale A-landsholdsspiller Mathias 'Zanka' Jørgensen har også svaret på det.

Tillykke — Mathias Zanka (@mzanka) September 6, 2018

- Tillykke, lyder den kortfattede besked fra landsholdsforsvareren.

Daniel Holm har en fortid som ungdomsspiller i Brøndby og kender ad den vej flere af landsholdsspillerne, der også har slået deres folder i klubben. Han havde dem i tankerne, da han traf beslutningen, men han ville helst ikke komme for meget ind på, hvad de præcis havde talt om.

- Hvad de har sagt, har jeg ingen kommentarer til. Men de har ikke været negative, lød det fra Holm efter Slovakiet-kampen.

DBU har i en pressemeddelelse oplyst, at spillerne - for at holde fokus på Wales-opgøret - ikke vil kommentere den nyligt indgåede aftale eller de kommende forhandlinger.

