Zanka vraget - Her er Hjulmands landshold

Jakob Poulsen scorer nyt job

Om ti dage går det løs med VM-kvalifikationen frem mod VM 2022 i Qatar, og Kasper Hjulmand har nu udtaget sine spillere til de tre første kampe - ude mod Israel, hjemme mod Moldova og ude mod Østrig.

Hjulmand har tidligere fortalt, at han arbejder med en bruttoliste på 50 spillere, og denne mandag har han udtaget 26 spillere, men det kan blive justeret.

Mest interessant er det måske, at formstærke Joachim Andersen er med i stedet for Mathias Zanka Jørgensen, der ikke er udtaget.

- Der er utrolig stor konkurrence på midtstopperpladsen, og jeg kan nævne de næste fire, der også har niveauet til at komme med.

- Zanka har gjort det fremragende for os i efteråret. Det var ikke nemt ikke at tage ham med, Andreas Maxsø spiller en fremragende sæson, Sviatchenko og Scholz gør det godt for Midtjylland, Rasmus Lauritsen gør det godt i Kroatien, og der er også dem på U21, siger Hjulmand på pressemødet.

Nicolai Boilesen er til gengæld med igen.

- Jeg ser Boilesen som venstreback. Vi kigger lidt på andre systemer også, og der vil vi gerne have type som ham med. Vi har været glade for at se hans udvikling, siger Hjulmand på pressemødet.

Robert Skov er også med, men ikke længere som back.

- Da det projekt ikke er sådan mere i Hoffenheim, så kigger vi på ham som kantspiller nu, siger Hjulmand.

Også navne som Pione Sisto og Anders Christiansen er valgt fra i forhold til seneste landskampe, ligesom Kasper Dolberg ikke er med.

- Vi har ikke dispensation for Dolberg. Han kan ikke rejse til Israel i øjeblikket og er derfor ikke med i truppen, siger Hjulmand på pressemødet.

Christian Nørgaard og Lasse Schøne var ikke med sidst, men er nu tilbage efter henholdsvis skade og klubskifte.

Her er Kasper Hjulmands udvalgte Målmænd:

Kasper Schmeichel, Leicester City

Frederik Rønnow, Schalke 04

Jonas Lössl, FC Midtjylland Forsvar:

Simon Kjær, AC Milan

Henrik Dalsgaard, Brentford

Daniel Wass, Valencia

Joakim Mæhle, Atalanta

Jens Stryger, Udinese

Nicolai Boilesen, FC København

Andreas Christensen, Chelsea

Joachim Andersen, Fulham

Jannik Vestergaard, Southampton Midtbane:

Christian Eriksen, Inter

Pierre-Emile Højbjerg, Tottenham Hotspur

Thomas Delaney, Borussia Dortmund

Mathias Jensen, Brentford

Christian Nørgaard, Brentford

Lasse Schöne, SC Heerenveen

Jens Jønsson, Cadiz Angreb:

Mikkel Damsgaard, Sampdoria

Jonas Wind, FC København

Andreas Cornelius, Parma

Andreas Skov Olsen, Bologna

Robert Skov, Hoffenheim

Yussuf Poulsen, RB Leipzig

Martin Braithwaite, FC Barcelona Vis mere Luk

Danmark åbner VM-kvalifikationen torsdag 25. marts klokken 18 i Tel Aviv, mens Moldova kommer til Herning samme tidspunkt tre dage senere, og onsdag 31. marts spiller Danmark så kvalifikationens formodet sværeste kamp, når det klokken 20.45 gælder udekampen i Østrig, og Hjulmand har tidligere nævnt, at det ikke bliver de samme spillere, der spiller alle tre kampe.

Udover de nævnte modstandere er også Skotland og Færøerne i gruppe med Danmark, men dem møder Danmark først til september.

De ti gruppevindere går direkte til VM, mens de ti toere samt to Nations League-vindere skal ud i playoff om de sidste tre VM-pladser.

