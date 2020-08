'Zankas' store dilemma: Penge eller EM?

Det er svært at se en fremtid for Mathias Zanka Jørgensen i Fenerbahce, der er tæt på at hente en direkte konkurrent til danskeren i spansk fodbold

Hvad er mest værd: En bugnede bankkonto eller et EM i fodbold?

Det er det spørgsmål, som Mathias 'Zanka' Jørgensen skal finde svar på. Det er ikke noget let valg for en spiller, der har rundet de 30 og ikke har mange år tilbage på topplan.

Men det er det store dilemma, han står midt i.

Efter et halvt års udlejning til Fortune Düsseldorf, der endte med en nedrykning, er 'Zanka' nu tilbage i den tyrkiske metropol, hvor Europa og Asien mødes ved Bosporusstrædet.

Kontrakten med den famlende tyrkiske storklub Fenerbahce løber tre sæsoner endnu, og det er mange penge, som den tidligere FCK'er potentielt skal vinke farvel til.

Han menes at tjene omkring 12 mio. kr. om året netto, så der er 36 mio. kr. på spil, hvis han bliver kontraktperioden ud.

'Zabka' fik masser af spilletid under Åge Hareide og er foreløbig noteret for 28 landskampe. Foto: Lars Poulsen

Den danske landsholdsforsvarer blev sidste sommer modtaget som en konge, da han landede i Istanbul.

Omgivet af jublende fans i blå-gule farver håbede de. at han var frelseren, der kunne hullet i forsvaret. Drømmen var, at Fenerbahce igen kunne blande sig helt i toppen af den tyrkiske liga.

Det startede også godt. 'Zanka' fik masser af spilletid i begyndelsen af sæsonen, men det endte alligevel med en lejeaftale i Tyskland i håbet om flere kampe fra start, så han ad denne vej kunne sikre sig en billet til den EM-slutrunde, der nu er udsat ét år.

Nu skal han igen vælge, om pengene betyder mere end et EM på hjemmebane.

Fenerbahce har for tredje gang i år har skiftet træner, og det er tvivlsomt, hvor stor tilliden er fra Erol Bulut til den 30-årige dansker. Forlydender fra Istanbul går i retning mod, at Bulut er tæt på at hente en ny midterforsvarer.

Paolo Lemos fra Las Palmas skifter efter alt at dømme til Fenerbahce i løbet af ganske kort tid.

Med Aziz Serdar som det klare førstevalg kan det blive vanskeligt for 'Zanka' at sikre sig fast spilletid i den kommende sæson, og det kan bringe EM-billetten i fare.

- Jeg har svært ved at se, at 'Zanka' har en fremtid i Fenerbahce, siger Senad Ok, der dækker klubben intensivt for det tyrkiske avis Miliyet.

Fenerbahce er stærkt udfordret økonomisk. Det tyrkiske fodboldforbund har indført restriktioner i forhold til, hvor meget klubben må bruge på lønninger og spillerkøb.

Da 'Zanka' er en af bedre betalte spillere, vil klubben gerne spare lønkroner på en aktør, man ikke forventer får en nøglerolle i den kommende sæson.

Men på mange måder sidder den danske forsvarer med trumferne, fordi han har tre år igen af aftalen og er sikret en høj hyre.

Samme agentfirma som Schmeichel Tidligere på sommeren skiftede 'Zanka' sin agent ud. Han stoppede samarbejdet med Ivan Marko Benes, der havde skaffet ham til Huddersfield og sikret ham den meget indbringende kontrakt i Fenerbahce. Nu varetages Zankas sportslige interesser ifølge Ekstra Bladets oplysninger af den sammen mand, som Kasper Schmeichel benytter som agent. Luca Bascherini er navnet på agenten, der skal forsøge at finde en klub til 'Zanka', hvor danskeren både har udsigt til spilletid og en solid hyre.

Ståle Solbakken skal efter salget af Sotirios Papagiannopoulos til AIK have en ny midterforsvarer, men nordmanden afviste tidligere på sommeren, at 'Zanka' for tiden var et tema i FCK.

Som situationen er lige nu, er det formentlig sandheden, men får 'Zanka' lavet en fornuftig ophørsaftale med Fenerbahce, skal det ikke udelukkes senere i transfervinduet.

De jagter også spilletid

Pione Sisto har haft en svær sæson i Celta og skal væk fra den nordspanske klub. Foto: Lars Poulsen

Pione Sisto, Celta

Spilletid i sidste sæson: 1009 minutter

Seneste kamp: 19. juli mod Espanyol

Kontraktudløb: 30. juni 2021

Sådan er situationen: Den 25-årige dribler startede inde på sidste spilledag, da holdet fra Galicien lige nøjagtig reddede livet i La Liga. Det var en af to kampe efter coronapausen for Sisto, der gjorde sig grundigt upopulær, da han brød alle regler og uden klubbens vidende kørte fra det nordlige Spanien til det midtjyske.

Celta har været frustreret over Sisto, der for sjældent har udfoldet sit enorme potentiale. Han har kun et år tilbage af sin aftale, og spanierne er slipper ham hellere end gerne for at få lidt euro i kassen. Der har været et bud i den lave ende - angiveligt fra portugisiske Sporting.

Riza Durmisi er på en fin aftale i Lazio, men har ikke udsigt til spilletid i den italienske hovedstadsklub. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Riza Durmisi, Lazio

Spilletid i sidste sæson: 234 minutter (som lejesvend i Nice)

Seneste kamp: 7. marts mod Monaco

Kontraktudløb: 30. juni 2023

Sådan er situationen: Lige nu er det danske landshold meget langt væk for backen, der ikke har spillet meget de seneste sæsoner. Med en årsløn i niveauet 18 mio. Kr. fik han en fantastisk kontrakt, da han for to år siden skiftede fra Betis til Lazo. Durmisi har blot fået 19 kampe for den italienske hovedstadsklub, og fremtiden ligger næppe der.

Han er i et stort dilemma, fordi han er på en lukrativ kontrakt, som han ikke kan få andre steder. Derfor kan en lejeaftale igen blive aktuel, men udfordringen kan blive, at Lazio ikke får dækket de høje lønomkostninger.

Frederik Rønnow fik spilletid for Frankfurt i Europa League og var blandt andet med til at slå Arsenal på udebane. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Frederik Rønnow, Frankfurt

Spilletid i sidste sæson: 1350 minutter

Seneste kamp: 20. juni mod FC Köln

Kontraktudløb: 30. juni 2022

Sådan er situationen: Den tidligere Brøndby-keeper har al sin tid i Frankfurt stået i skyggen af Kevin Trapp. Der har i sommerens løb været rygter om, at den stærke tyske keeper har været på udkig efter en ny arbejdsgiver, men sidst i juli slog han fast, at han bliver i Frankfurt, hvor han har en aftale helt frem til sommeren 2024.

Det er dårligt nyt for Frederik Rønnow, der - hvis Trapp var blevet solgt - formentlig havde fået chancen som førstevalg. Frankfurt har været tilfredse med den 28-årige dansker, men han ønsker ikke at snuppe endnu et år på bænken i det tyske.

Jonas Lössl har fortsat ikke fået minutter i Everton, som hentede ham sidste sommer. Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

Jonas Lössl, Everton

Spilletid i sidste sæson: 1350 (som lejesvend i Huddersfield)

Seneste kamp: 17. juli mod West Bromwich Albion

Kontraktudløb: 30. juni 2022

Sådan er situationen: Den lange keeper var med til at redde sin tidligere klub Huddersfield i sidste sæson. The Championship-klubben lejede ham, da Kamil Grabara blev skadet, og Lössl tog faktisk en lønnedgang for at få spilletid i den næstbedste række.

Han er på en fin aftale i Everton, som hentede ham sidste sommer. Han var i sidste sæson tredjemålmand i Liverpool-klubben, men med Maarten Stekelenburgs skifte til Ajax, kan den 31-årige tidligere FCM-keeper gøre sig forhåbninger om bænken som reserve for Jordan Pickford. Det bringer ham dog ikke tættere på næste sommers EM-slutrunde.

