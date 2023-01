Zidane afviser vildt jobtilbud

To spanske mesterskaber og tre Champions League-titler med Real Madrid.

Jobløse Zinedine Zidanes træner-CV er mildt sagt imponerende, så man kan godt forstå, at USA's fodboldforbund har kontaktet ham med drømmen om at ansætte franskmanden som ny amerikansk landstræner.

Kilder har dog fortalt ESPN, at Zidane har takket pænt nej til jobbet.

Zidane har været jobløs siden sommeren 2021, hvor han stoppede i Real Madrid. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Vil træne Frankrig

Tidligere har Zidane givet udtryk for sin interesse for landstrænerjobbet i hjemlandet Frankrig.

Lørdag forlængede det franske fodboldforbund så kontrakten med landstræner Didier Deschamps frem til sommeren 2026.

Derfor må Zidane væbne sig med tålmodighed og har nu muligheden for at tage et andet trænerjob i mellemtiden, hvis han ønsker det.

Foruden USA har både det brasilianske og det portugisiske landshold også kontaktet Zidane. Han har afvist begge.

Landstræner i fedtefadet

Den amerikanske landstræner Gregg Berhalters kontrakt udløb 31. december. Selv vil Berhalter gerne fortsætte i jobbet frem til VM i 2026.

Det ønske kan dog blive spoleret på grund af en episode helt tilbage fra 1991.

Gregg og konen Rosalind til oktoberfest i München, da han spillede for 1860 München fra 2006-2009. Foto: Getty Images

Under et voldsomt skænderi med sin daværende kæreste og kommende kone sparkede Berhalter hende over benet. Det har han selv skrevet i et opslag på Twitter, efter historien ramte medierne tidligere på ugen.

'Der er ingen undskyldning for mine handlinger den aften. Det var et skamfuldt øjeblik, som jeg stadig fortryder den dag i dag, skrev han.

Det amerikanske fodboldforbund har bestilt en undersøgelse af sagen.