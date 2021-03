Zlatan bryder sammen på pressemøde

Det har ikke været uden ofre på det familiemæssige plan, at Zlatan Ibrahimovic har valgt at vende tilbage på det svenske landshold, afslørede han mandag på pressemødet

Zlatan Ibrahimovic er normalt ikke til at skyde igennem.

Med sin vanlige selvtillid større end Mount Everest og en facade i armeret beton svarede han beredvilligt på spørgsmål på det svenske landsholds pressemøde mandag.

Her var han på grund af sit comeback naturligvis manden i centrum. Det nød han - men han måtte alligevel konstatere, at der kom krakeleringer i facaden.

Det krævede blot et spørgsmål om familien og en tanke på sønnerne Maximillian og Vincent. Og om hvordan de så på hans landsholds-comeback.

- Det er ikke et godt spørgsmål, du stiller. Jeg havde faktisk Vincent her, som græd, da jeg forlod ham. Men det er okay. Det er okay. Det er okay, sagde han uden sin normale selvsikkerhed.

Det var der en grund til, for sekunderne efter kom sprækkerne i betonen.

Tårerne begyndte at pible, mens Ibrahimovic skjulte ansigtet i sin store højrelab og afviste at svare på det opfølgende spørgsmål - om det set i det lys havde været et svært valg at træffe.

Se klippet fra pressemødet i videoen øverst i artiklen ...

Zlatan Ibrahimovic blev følelsesmæssigt påvirket på det svenske pressemøde mandag. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Den 39-årige Milan-stjerne fik dog samlet sig og kunne i vanlig 'Zlatan-stil' besvare resten af de mange spørgsmål. Eksempelvis om han ikke kan mærke alderen trykke og motivationen svinde?

- I går slog jeg en rekord (den ældste spiller, der har scoret 15 mål i Serie A, red.), men det er ikke en rekord, jeg vil have. Det er ikke normalt, at skulle præstere og spille så mange kampe og spille for Milan.

- Alt det går imod mig. Det er en udfordring for mig hver dag at holde min krop i fysisk topform, sagde Zlatan Ibrahimovic, der selv mener, at tilpasning fremfor at fortsætte i samme stil er nøglen for at begå sig i hans alder.

Derfor fortsætter han gerne - og han vil ikke tage politisk stilling til en boykot af VM i Qatar om halvandet år. Det napper han bare med, hvis han kan.

- En fodboldspiller vil ikke andet end at spille et VM.

- Jeg har et udestående med VM - jeg har aldrig scoret ved en VM-slutrunde. Det nul skal jeg have streget.

- Det andet, der sker rundt om, må andre tænke på. Hvis jeg har det, som jeg har det i dag, er jeg med, sagde Ibrahimovic.

Sverige skal i landskampspausen møde Georgien torsdag og Kosovo søndag i VM-kvalifikationen. På næste onsdag venter Estland i en testkamp.

Landstræner Janne Andersson er glad for, at Zlatan Ibrahimovic er tilbage på landsholdet. Han har tænkt sig at bruge ham siom den ene af to angribere, forklarer han. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Fik en knytter af Ståle - men noget andet slog ham ud